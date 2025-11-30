حملة اعتقالات واسعة وهجمات للمستوطنين في الضفة

تعكس هذه التطورات تصعيدا ميدانيا واسعا في الضفة الغربية، يجمع بين الاعتقالات المكثفة وتزايد اعتداءات المستوطنين، وسط مخاوف من توسع دائرة التوتر في المناطق المختلفة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، تخللتها اقتحامات للمنازل وتفتيشات موسعة، إضافة إلى التنكيل بالفلسطينيين وإخضاع عدد منهم لتحقيقات ميدانية. وترافق ذلك مع استمرار اعتداءات المستوطنين، خصوصا في مدينة الخليل ومسافر يطا.

ففي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة الزاوية، وأغلقت مدخلها بالسواتر الترابية قبل أن تنفذ حملة مداهمات أسفرت عن احتجاز أكثر من عشرة فلسطينيين والتحقيق معهم ميدانيا قبل الإفراج عنهم.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من بلدة بيت فجار بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، وهم: محمود إبراهيم ثوابته، عصام حسين ديريه وشقيقه إبراهيم، محمد أحمد أبو يابس، وبراء يوسف علي ديريه.

كما اعتقلت القوات ثلاثة أسرى محررين من بلدة سعير شرق الخليل، وهم: خليل فروخ، عودة جرادات، وجلال جبارين.

وفي نابلس، اعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر محمد عصيدة عقب اقتحام منزله في قرية تل، إلى جانب ثلاثة شبان آخرين، أحدهم جريح، خلال اقتحام قرية صرة. كما داهمت القوات شوارع مخيم بلاطة ومزقت صور الشهداء.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسن مراد من بلدة دير أبو مشعل بعد مداهمة منزله.

وتواصلت الاعتداءات في مدينة الخليل ومحيطها، حيث أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة مواطنين بينهم اثنان من أعضاء المجلس البلدي، واعتدت عليهم بالضرب، كما أصابت فلسطينيا قرب بؤرة استيطانية مقامة على أراض خاصة في بلدة بيت أولا. واقتحمت القوات البلدة القديمة لتأمين اقتحام المستوطنين للمنطقة.

وتفاقمت الهجمات في بلدة حلحول شمالي الخليل، حيث هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين قرب المدخل الشمالي للبلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من السكان.

وأكد السكان أن ستة فلسطينيين، بينهم سيدة حامل، أُصيبوا جراء هجوم نفذه مستوطنون مسلحون بحماية جيش الاحتلال في منطقة "الحواور"، وأُصيب أفراد من عائلة كرجة بجروح وكدمات عولجوا ميدانياً.

كما اعتقلت قوات الاحتلال بسام النواجعة من منطقة "خلة الفرا" غربي يطا، تزامنا مع قيام المستوطنين بتحطيم مركبة إبراهيم الهريني ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. وفي منطقة "حوارة" شرق يطا، طرد مستوطنون المزارعين من أراضيهم وأعلنوها "منطقة عسكرية مغلقة" لمدة 24 ساعة.

وتعكس هذه التطورات تصعيدا ميدانيا واسعا في الضفة الغربية، يجمع بين الاعتقالات المكثفة وتزايد اعتداءات المستوطنين، وسط مخاوف من توسع دائرة التوتر في المناطق المختلفة.