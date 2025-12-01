تصعيد واسع بالضفة: اقتحامات واعتقالات ومواجهات عنيفة

اقتحمت القوات عشرات المنازل وفتشتها واعتدت على سكانها، وأخضعت العديد منهم لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات، إلى جانب تنفيذ عمليات هدم وتمركز عسكري في عدد من المناطق، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في عدة بلدات.

شهدت محافظات الضفة الغربية المحتلة، فجر الإثنين، تصعيدا ميدانيا واسعا، حيث نفذت قوات الاحتلال سلسلة من الاقتحامات والمداهمات طالت عشرات المواقع، ورافقتها حملات اعتقال واسعة شملت عشرات الفلسطينيين.

وخلال العمليات، اقتحمت القوات عشرات المنازل وفتشتها واعتدت على سكانها، وأخضعت العديد منهم لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات، إلى جانب تنفيذ عمليات هدم وتمركز عسكري في عدد من المناطق، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في عدة بلدات.

واندلعت مواجهات عنيفة في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة وإطلاقها قنابل الغاز والصوت باتجاه الشبان.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل في قرية بير الباشا جنوب جنين، فيما جابت الآليات العسكرية شوارع عدة بلدات جنوب وغرب المحافظة.

في طوباس شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا بعدة آليات عسكرية ونفذت عمليات تفتيش لمنازل متعددة.

وأفادت المصادر الطبية بتسجيل 3 إصابات لشبان تعرّضوا للضرب على حاجز تياسير شرق المحافظة.

وشهدت البلدة إجراءات مشددة شملت: إعادة فرض حظر التجول بعد يومين فقط من الانسحاب، ومداهمة منازل داخل مدينة طوباس وإعلان الحظر حتى إشعار آخر، وتحويل منازل في حي الحديقة ومناطق أخرى إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها.

كما تم تعطيل الدراسة في المحافظة بسبب استمرار العملية العسكرية، وإغلاق شارع الدير الرابط بين عينون وطوباس وطمون وتشديد القيود على الحركة، ومنع المركبات من المرور عبر حاجز تياسير وتحويل أحد منازل بلدة عقابا إلى نقطة تمركز عسكري بعد إخلائه.

وفي سلفيت، نفذت قوات الاحتلال مداهمات واسعة في قرية مردا وفتشت منازل عدة دون تسجيل اعتقالات، بينما تتعرض القرية منذ فترة لاعتداءات تشمل إغلاق المداخل وتفتيش المنازل.

كذلك شددت قوات الاحتلال إجراءاتها في بلدات غرب سلفيت، وأغلقت طرقاً فرعية تربط بين الزاوية وبديا.

في محافظة رام الله، اقتحمت مجموعات من المستوطنين أطراف قرية المغير بحماية جيش الاحتلال، وسط توتر متصاعد في المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملة اعتقالات كبيرة في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، طالت حتى اللحظة 30 فلسطينيا، وسط انتشار عسكري كثيف.

في القدس المحتلة، أُصيب فلسطينيان برصاص جنود الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام، أحدهما أصيب في الوجه والآخر في الركبة.

وتزامنت الإصابات مع اقتحام البلدة وانتشار عسكري مكثف في المنطقة، إلى جانب اقتحام مخيم شعفاط وتفتيش عدد من المنازل شمال المدينة.