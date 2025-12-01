مستوطنون يتلفون 850 شجرة زيتون وعنب جنوبيّ الضفة الغربية

أتلف المستوطنون نحو 500 شجرة عنب و350 شجرة زيتون في منطقة خلة الحمص جنوب مدينة الخليل، وفق منظمة البيدر الحقوقية.

أقدم مستوطنون، اليوم الإثنين، على إتلاف نحو 850 شجرة عنب وزيتون، في منطقة خلة الحمص جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت منظمة "البيدر" الحقوقية في بيان، بأن مجموعات مستوطنين من مستوطنة سوسيا قامت بتجريف وتخريب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة خلة الحمص، شمل ذلك إلحاق أضرار كبيرة بأشجار الزيتون والعنب.

وذكرت المنظمة أن "المستوطنين أتلفوا ما يقارب 500 شجرة عنب و350 شجرة زيتون، تعود ملكيتها لعائلة عبيد المصري، كما قاموا بتخريب الغرف الزراعية في المكان، وتقطيع السياج المحيط بما يزيد على 10 دونمات من الأراضي".

وأضافت أن "منطقة خلة الحمص تشهد منذ فترة طويلة سلسلة من الانتهاكات اليومية، من بينها رعي الأبقار والمواشي داخل المحاصيل الزراعية، وتكرار الدخول إلى الأراضي الزراعية وتخريبها، ما يجعل المنطقة من أكثر المناطق تضررًا في مسافر يطا".

وأشارت "البيدر" إلى أن ما يجري في خلة الحمص "يهدد استقرار المزارعين ويؤثر بشكل مباشر على مصادر رزقهم".

بعض الأشجار التي اقتلعها المستوطنون الإرهابيون

ودعت الجهات الحقوقية والدولية إلى متابعة الأوضاع في المنطقة، والعمل على حماية السكان وأراضيهم.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفّذ المستوطنون 766 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

كما طالت الاعتداءات الممتلكات الزراعية، حيث تم تدمير واقتلاع نحو 48 ألفا و728 شجرة، بينها 37 ألفا و237 شجرة زيتون.

ويواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1085 شخصا، وإصابة قرابة 11 ألفًا، واعتقال ما يزيد على 21 ألفا آخرين.