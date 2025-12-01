4 إصابات بينها خطيرة جراء حادث طرق عند التجمع الاستيطاني "بنيامين" بالضفة

وفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، أصيب 3 فلسطينيين في الثلاثينيات من أعمارهم بجروح متوسطة إلى خطيرة، وذلك بعد حادث طرق أسفر عن اصطدام مركبتهم بمركبة إسرائيلية.

أصيب 4 أشخاص بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك إثر حادث سير تصادمي وقع عند التجمع الاستيطاني "بنيامين" في الضفة الغربية، على طول شارع رقم 465، صباح اليوم الإثنين.

من جانبها، أفادت نجمة داود الحمراء أن المسعفين، بالتعاون مع قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي، قدموا العلاج الطبي للجرحى، وتم نقل الثلاثة الفلسطينيين إلى مستشفى شيبا في تل هشومير، رجل وامرأة في الثلاثينيات، في حالة خطيرة، يعانون من إصابات جهازية متعددة.

ونقل طاقم الإسعاف رجل آخر في الثلاثينيات، في حالة متوسطة، تعرض لإصابات في الرأس والأطراف، كما أصيب إسرائيلي واحد بجروح طفيفة.

وأشار طاقم الإسعاف إلى أن الحادث كان شديد الخطورة، حيث تعرضت المركبات لأضرار جسيمة في الجهة الأمامية.

وأضافوا أن العلاج المقدم شمل الضمادات ومسكنات الألم، وتم نقل المصابين إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى، بالتعاون مع فرق طبية من الجيش.