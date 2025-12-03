الاحتلال نفذ 2144 اعتداء واستولى على آلاف الدونمات بالضفة في نوفمبر

شملت الانتهاكات الاعتداء الجسدي المباشر، اقتلاع الأشجار، إحراق الحقول، منع الوصول للأراضي الزراعية، الاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية.

أصدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الأربعاء، تقريرها الشهري، مؤكدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 2144 اعتداء خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في استمرار لمسلسل الإرهاب المنهجي ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضح رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، أن جيش الاحتلال نفذ 1523 اعتداء، بينما نفذ المستوطنون 621 اعتداء، وتركزت الاعتداءات في محافظات رام الله والبيرة، الخليل، بيت لحم، ونابلس.

وشملت الانتهاكات الاعتداء الجسدي المباشر، اقتلاع الأشجار، إحراق الحقول، منع الوصول للأراضي الزراعية، الاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية.

وأشار شعبان إلى أن المستوطنين اقتلعوا ودمروا نحو 1986 شجرة، بينها 466 شجرة زيتون، ونفذوا 485 عملية تخريب وسرقة لممتلكات الفلسطينيين، كما حاولوا إقامة 19 بؤرة استيطانية جديدة في مختلف المحافظات.

وأضاف أن سلطات الاحتلال استولت على نحو 2800 دونم من الأراضي الفلسطينية من خلال أوامر عسكرية، بينها الاستيلاء على الموقع الأثري في سبسطية وأراض حول مستوطنة "ألفيه منشة" شرق قلقيلية، في أكبر عملية استيلاء أثري وأرضي خلال الشهر الماضي.

كما نفذت سلطات الاحتلال 46 عملية هدم طالت 76 منشأة، بينها منازل مأهولة ومنشآت زراعية ومصادر رزق، إضافة إلى توزيع 51 إخطار هدم آخر.

وفيما يخص التوسع الاستيطاني، صادقت جهات الاحتلال التخطيطية على 12 مخططا هيكليا لبناء 353 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 1327 دونمًا، بالإضافة إلى مخططات في القدس لبناء 687 وحدة استيطانية على مساحة 36,759 دونمًا، كما أودعت مخططات جديدة لإنشاء أحياء استيطانية في "نيجوهوت" و"كدوميم" تشمل بناء أكثر من 1500 وحدة على أراضٍ فلسطينية.

وأكد شعبان أن ما يجري ليس مجرد حوادث متفرقة، بل سياسة متعمدة لتفريغ الأرض من أصحابها وفرض واقع استعماري عنصري، محملا المجتمع الدولي مسؤولية التحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات ومساءلة مرتكبيها.