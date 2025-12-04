إصابة طفل برصاص الاحتلال في قلقيلية ووضعه "حرج جدًا"

طفل في الثانية عشرة يصارع حياته بعد إصابته برصاصة في الرأس خلال اقتحام إسرائيلي لقلقيلية. الهلال الأحمر يفيد بأن حالته حرجة إذ نقل للمستشفى وسط انتشار عسكري كثيف في الأحياء.

أُصيب طفل فلسطيني يبلغ من العمر 12 عامًا، بجروح حرجة للغاية، عصر اليوم الخميس، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص باتجاهه في مدينة قلقيلية، وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضح الهلال الأحمر أن الطفل أصيب في الرأس قرب المعبر الشمالي للمدينة، ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقّي العلاج، وسط مخاوف على حالته الصحية، وقالت إن حالة الطفل "حرجة جدا".

وجاءت الإصابة خلال اقتحام واسع تنفّذه قوات الاحتلال في المدينة منذ ساعات الصباح، إذ انتشرت فرق عسكرية في عدد من الأحياء، ولا سيما حي كفر سابا، وأطلقت الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلّف بالمطاط على المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال عمليات المداهمة والتفتيش الواسعة للمنازل في قلقيلية حتى اللحظة، وسط حالة من التوتر في المنطقة.