الضفة تحت حصار الاحتلال: اقتحامات واعتقالات ومناطق عسكرية مغلقة

ترافق ذلك مع إعلان عدة بلدات وأحياء مناطق عسكرية مغلقة ومنع التجول فيها، إلى جانب حملات اعتقال متواصلة.

شهدت الضفة الغربية المحتلة، فجر الخميس، حملة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث داهمت منازل الفلسطينيين، وفتشتها وخربت محتوياتها، وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية، إضافة إلى احتجازهم لساعات والتنكيل بهم.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال القيادي في حركة حماس الشيخ باجس نخلة عقب مداهمة منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله. كما اعتقلت الشاب رمضان جاسر الديك من بلدة كفر الديك غرب سلفيت، وهو من ذوي الإعاقة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين منتصر عودة نصار ومحمد نافذ نصار بعد اقتحام منزليهما في قرية مادما جنوب المدينة. كما أبلغت سلطات الاحتلال الارتباط الفلسطيني بمحاصرة حي كفر سابا في قلقيلية ومنع التجول داخله حتى إشعار آخر.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من جهة الحاجز الشمالي، وداهمت أحياء كفر سابا وشارع نابلس، وشرعت بحملات تفتيش واقتحامات مترافقة مع إغلاق كفر سابا بالسواتر الترابية.

وفي جنين، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات موسعة في بلدة قباطية، وواصلت اقتحاماتها لبلدة مسلية التي تخضع لمنع تجول منذ الأربعاء. كما نقلت طواقم الهلال الأحمر إصابة رجل يبلغ 53 عاما جراء اعتداء قوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة.

كما طال الاقتحام منزل الأسير المحرر محمد حسني جعار في بلدة علار شمال طولكرم، إضافة إلى اقتحام بلدة صيدا المجاورة. وفي نابلس، جددت قوات الاحتلال اقتحام المدينة من جهة حاجز "الطور" وسيرت دوريات عسكرية في أحيائها.

وامتدت الحملة إلى جنوب الضفة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت فجار وزعترة جنوب وشرق بيت لحم، وإلى مدينة الخليل حيث داهمت مناطق في سعير والعين، إضافة إلى منزل الأسير المحرر عياش أبو عليا في بلدة المغير شمال شرق رام الله.

كما أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر تامر وريدات من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، واعتقلت كذلك إبراهيم الرواشدة رئيس بلدية السموع، إضافة إلى اعتقال الشابين مهند عبد أبو طبيخ وبراء إبادة أبو طبيخ من منازلهم في البلدة.