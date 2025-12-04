هجمات مستوطنين في أريحا والخليل: إصابات بين المتضامنين والمزارعين

تشهد الضفة الغربية منذ أشهر تصاعدا في هجمات المستوطنين، شملت حرق الممتلكات والاعتداء على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وسط اتهامات للجيش الإسرائيلي بعدم التدخل.

هاجم مستوطنون متطرفون، فجر الخميس، نشطاء ومتضامنين أجانب في قرية شلال العوجا البدوية شمالي مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة. وفي حادث منفصل، أصيب سبعة فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم في وردان ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأوضح المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، أن المستوطنين اقتحموا القرية وهاجموا النشطاء والمتضامنين، الذين كانوا متواجدين لحماية المواطنين الفلسطينيين.

وأكد مليحات أن الأهالي والنشطاء العزّل تمكنوا من صد المعتدين وإجبارهم على مغادرة القرية.

كما أصيب رئيس مجلس قروي سوسيا، جهاد نواجعة، بكسور في الصدر ورضوض مختلفة إثر تعرضه للضرب من قبل مجموعة مستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين، الذين كانوا يرتدون زي قوات الاحتلال الإسرائيلي، أوقفوا النواجعة عند مدخل القرية واعتدوا عليه، ما استدعى نقله إلى مركز طبي لتلقي العلاج.

ووفقا لبيانات ميدانية، نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون 2144 اعتداءً خلال شهر نوفمبر الماضي في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وتركزت هذه الاعتداءات في رام الله والبيرة 360، الخليل 348، بيت لحم 342، ونابلس 334، حيث ارتكب جيش الاحتلال 1523 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 621 اعتداء، ما يعكس تصعيدا واسعا يستهدف الأرض والممتلكات والسكان.