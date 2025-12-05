إرهاب المستوطنين: إحراق مركبتين وخطّ شعارات عنصرية قرب رام الله وقطع خطوط مياه بالأغوار الشمالية

أفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين داهموا بلدة الطيبة شرق رام الله، وأضرموا النار بمركبتين تعود لعائلة بصير، وخطّوا شعارات عنصرية، قبل أن يتصدّى لهم الأهالي وينسحبوا.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين، داهموا جنوب شرق البلدة، وأضرموا النار بمركبتين تعود لعائلة بصير، وخطّوا شعارات عنصرية، قبل أن يتصدّى لهم الأهالي وينسحبوا.

شعارات عنصرية خطّها المستوطنون

ولفتت المصادر إلى أن هذه المرة السادسة التي تتعرض فيها البلدة لهجمات، يتخلّلها إحراق مركبات وخطّ شعارات عنصرية.

مركبة أضرم المستوطنون النار فيها

وتزامن هذا الاعتداء مع بدء استعدادات البلدة لاستقبال عيد الميلاد، حيث جرى أمس افتتاح سوق ميلادي بحضور عدد من الدبلوماسيين وأهالي البلدة.

ويأتي هذا الاعتداء امتدادا لهجمات منظّمة تشنها مجموعات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، من إحراق ممتلكات الأهالي، واستهداف مباشر للرعاة، وإغلاق طرق فرعية، وتنفيذ اقتحامات لعدد من القرى خلال الأسابيع الماضية.

وفي سياق ذي صلة، قطع مستوطنون، اليوم الجمعة، خطوط ناقلة للمياه في خربة الدير بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مستوطنين قطعوا خطوط سحب للمياه من إحدى الينابيع في المنطقة، تعود ملكيتها لعمار جهاد دراغمة.

بعض خطوط المياه التي قطعها المستوطنون

ويأتي هذا ضمن الاستهداف المتواصل للتواجد الفلسطيني في مناطق الأغوار الشمالية كافة، بهدف إجبارهم على ترك مساكنهم وأراضيهم، والرحيل عنها.

مستوطنون يشرعون بحراثة أرض زراعية جنوب شرق بيت لحم

وشرع مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بحراثة أرض وزراعتها، في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد المواطن إبراهيم صويص، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أراضي الأهالي في منطقة صبابا الواقعة قرب منازل المواطنين، وشرعت بواسطة جرّار زراعيّ بحراثة أرض تعود لإبراهيم عبد عبيات وآخرين من عائلة ريان، وزراعتها بالحبوب.

وتتعرّض خلايل اللوز منذ فترة لاعتداءات وهجمات متكررة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، آخرها إطلاق الرصاص من قبل المستوطنين على المنازل، وإصابة امرأة بالرصاص، بالإضافة إلى إصابات بالرضوض والجروح.