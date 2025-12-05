الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين في الضفة تعادل 5 هجمات يوميا هذا العام

أكد دوجاريك أن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين في الضفة الغربية المحتلة، والحفاظ على النظام العام والأمن، بموجب القانونين الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان.

قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة نفذوا خلال العام الجاري معدل 5 هجمات يوميا ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي الجمعة، أكد فيه أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة "تتواصل بلا توقف".

وأشار إلى توثيق 1680 اعتداء ارتكبها مستوطنون في أكثر من 270 موقعا في الضفة الغربية أسفرت عن شهداء أو أضرار مادية منذ بداية العام، ما يعني متوسط 5 هجمات يوميا.

وأكد أن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين في الضفة الغربية المحتلة، والحفاظ على النظام العام والأمن، بموجب القانونين الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن عمليات الجيش الإسرائيلي المتصاعدة في شمال الضفة الغربية المحتلة، أدت إلى موجات تهجير جديدة وتقييد حركة الفلسطينيين وإغلاق مدارس وانقطاع خدمات.

وأوضح المتحدث الأممي، أن أكثر من 95 ألف فلسطيني تأثروا بالعمليات العسكرية الإسرائيلية الموسعة في شمال الضفة.

ومنذ بدئه حرب الإبادة التي استمرت عامين في قطاع غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1088 فلسطينيا وإصابة قرابة 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.