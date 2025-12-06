الاحتلال يعتقل 4 شبان من قرية النبي صالح شمالي رام الله

أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت كلا من: بلال عبد السلام تميمي، ومنال عبد الحفيظ تميمي، وسامر بلال تميمي، وعلاء محمد تميمي، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أربعة مواطنين من قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت كلا من: بلال عبد السلام تميمي، ومنال عبد الحفيظ تميمي، وسامر بلال تميمي، وعلاء محمد تميمي، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب وسام إياد، وزوجته دينا أبو مريم لساعات، قبل أن تطلق سراحهما.

وفي سياق آخر، أصيب رضيع فلسطيني بالاختناق، مساء الجمعة، إثر استنشاق غاز مسيل للدموع أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية مادما، جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن "طواقمه تعاملت مع إصابة رضيع، يبلغ من العمر 20 يوما، اختنق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام الاحتلال قرية مادما، جنوب نابلس، وتم نقله للمستشفى"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول وضع الرضيع.

وذكرت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم القرية، وانتشر جنوده في حاراتها، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المنازل.