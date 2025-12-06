الاحتلال يواصل خروقاته في غزة: عدد من الشهداء السبت وتوغل لآلياته ونسف منازل

يواصل الاحتلال إطلاق النار من آلياته ومسيّراته، بالإضافة إلى القصف الجوي والمدفعي ونسف منازل خلف في عدة مناطق بالقطاع، ما يسفر يوميا عن شهداء وجرحى.

وصل 8 شهداء بينهم 5 شهداء جدد بنيران الاحتلال، إلى مستشفيات غزة السبت، وذلك مع تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حركة حماس منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 6 شهداء بينهم 5 انتشلت جثامينهم إلى مستشفيات القطاع في آخر 48 ساعة، لترتفع حصيلة الخروقات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 367 شهيدا و953 جريحا، فيما ارتفعت حصيلة حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 70,354 شهيدا و171,030 إصابة.

ويواصل الاحتلال إطلاق النار من آلياته ومسيّراته، بالإضافة إلى القصف الجوي والمدفعي ونسف منازل خلف في عدة مناطق بالقطاع، ما يسفر يوميا عن شهداء وجرحى، وهو يقر بشكل شبه يومي بإطلاق النار على فلسطينيين بادعاء عبورهم ما يسمى بـ"الخط الأصفر" في مناطق يسيطر عليها منذ بدء سريان الاتفاق.

وبالإضافة إلى الضحايا ومعظمهم أطفال ونساء، تسببت إسرائيل بدمار هائل في غزة، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

