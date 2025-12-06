الضفة: اختناق رضيع فلسطيني بغاز مسيل للدموع أطلقه جيش الاحتلال جنوبي نابلس

ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن "طواقمه تعاملت مع إصابة رضيع، يبلغ من العمر 20 يوما، اختنق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام الاحتلال قرية مادما، جنوب نابلس، وتم نقله للمستشفى"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول وضع الرضيع.

أصيب رضيع فلسطيني بالاختناق، مساء الجمعة، إثر استنشاق غاز مسيل للدموع أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية مادما، جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم القرية، وانتشر جنوده في حاراتها، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المنازل.

ومنذ بدئه حرب الإبادة التي استمرت عامين في قطاع غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1088 فلسطينيا وإصابة قرابة 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.