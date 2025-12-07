حصار الزاوية والسواحرة: شلل للحياة اليومية والتهجير القسري مستمر

يخضع نحو 6 آلاف نسمة من سكان الزاوية لهذا الحصار الذي يقيد تحركاتهم ويحول دون وصولهم للخدمات الأساسية، بينما تعتمد البلدة على قرية بديا المجاورة للحصول على المواد التموينية واحتياجات البناء، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع على التوالي، فرض حصار مشدد على بلدة الزاوية غرب سلفيت، بعد إغلاق المدخل الرئيسي بالسواتر الترابية، ما أدى إلى حالة شبه شلل في حياة البلدة اليومية.

وأوضح الباحث في مركز أبحاث الأراضي رائد موقدي، وهو أيضا من سكان البلدة، أن الإغلاق يشمل المدخل الوحيد الذي يربط الزاوية بقرى بديا ومسحة، مما أدى إلى شلل كامل في الحركة اليومية للسكان.

وأضاف أن التواصل مع "الارتباط المدني" لم يقدم أي توضيح حول أسباب استمرار الإغلاق، مؤكدا أن هذه السياسة تعد نوعا من العقاب الجماعي بلا مبرر.

وأشار موقدي إلى أن الاحتلال منع المعلمين القادمين من خارج البلدة من دخولها، ومنع الطلاب من مغادرتها للوصول إلى مدارسهم في القرى المجاورة، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية بالكامل.

ويخضع نحو 6 آلاف نسمة من سكان الزاوية لهذا الحصار الذي يقيد تحركاتهم ويحول دون وصولهم للخدمات الأساسية، بينما تعتمد البلدة على قرية بديا المجاورة للحصول على المواد التموينية واحتياجات البناء، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل.

وأكد موقدي أن استمرار الحصار لليوم التاسع تسبب في شلل كامل للحياة الاقتصادية والتعليمية والصحية في المنطقة، مضيفًا أن الوضع أثر بشكل مباشر على حياة السكان اليومية وسهولة تنقلهم.

إلى ذلك، مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإغلاق المفروض على الطريق المؤدي إلى تجمع المنطار في برية السواحرة جنوب شرق القدس حتى الأول من تموز/يوليو 2025، ما يقيّد حركة نحو 50 عائلة تعيش في المنطقة.

وجاء قرار التمديد وفق بيان صادر عن محافظة القدس، اليوم الأحد، حيث أكد أن الاحتلال أصدر أمرًا عسكريًا جديدًا يبقي الطريق الرئيسي الرابط بين السواحرة الشرقية والتجمع مغلقًا بالكامل.

ويجبر هذا الإغلاق السكان على استخدام طرق التفافية طويلة تمر بين مستعمرتي "معاليه أدوميم" و"كيدار"، ما يعرضهم يوميا لاعتداءات المستوطنين وممارساتهم الاستفزازية.

كما يضطر المواطنون لعبور مسافات أطول للوصول إلى أماكن عملهم والخدمات الأساسية، في ظل تشديد الاحتلال الإجراءات على المركبات، ما أدى إلى شبه توقف كامل للحياة اليومية داخل التجمع.

ويشير أهالي المنطار إلى أن هذه السياسات تمثل جزءا من محاولات الضغط لدفعهم إلى الرحيل، وسط اعتداءات متكررة منذ أكتوبر 2023، وعمليات استيلاء على المركبات وفرض غرامات تعسفية تهدف إلى تهجيرهم قسراً لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني في برية القدس.

ويأتي هذا التصعيد في سياق موجة عسكرية أوسع تشهدها الضفة الغربية منذ أيام، تضمنت عمليات دهم وهدم منازل وإغلاق مدن، ما أسفر عن استشهاد وإصابة واعتقال العشرات من الفلسطينيين.