صحة غزة: 52% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر

أوضحت الوزارة أن "الرعاية الأولية والجراحة والعمليات والعناية المركزة والسرطان وأمراض الدم من الخدمات التي تعاني نقصا شديدا في قوائم الأدوية".

صورة توضيحية من مستشفى في قطاع غزة (Getty images)

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، من أن 52 بالمئة من الأدوية الأساسية "رصيدها صفر".

جاء ذلك في بيان للوزارة بشأن تداعيات استمرار خرق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

قالت الوزارة إن "الأرصدة الصفرية من الأدوية والمستهلكات الطبية لاتزال تتخطى مستويات كارثية".

وأوضحت أن "52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية و70% من المستهلكات المخبرية رصيدها صفر".

وشددت على أن "الأزمة تتخذ منحنيات تصاعدية مع زيادة احتياج التدخلات العلاجية للجرحى والمرضى".

وأوضحت الوزارة أن "الرعاية الأولية والجراحة والعمليات والعناية المركزة والسرطان وأمراض الدم من الخدمات التي تعاني نقصا شديدا في قوائم الأدوية".

فيما تواجه "أقسام جراحة العظام والكلى والغسيل الكلوي والعيون والجراحة العامة والعمليات والعناية الفائقة تحديات كارثية مع نقص المستهلكات الطبية"، بحسب البيان.

وطالبت الوزارة بـ"بتعزيز الإمدادات الطبية العاجلة لتمكين عمل الطواقم الطبية في الأقسام التخصصية".

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال قدر كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية إلى غزة، حيث يعاني نحو 2.4 مليون فلسطيني أوضاعا مأساوية.

كما تخرق يوميا الاتفاق بقصف قتل 373 فلسطينيا وأصاب 970، بحسب بيان ثانٍ لوزارة الصحة في القطاع المحاصر.

وكان من المفترض أن ينهي الاتفاق حرب إبادة جماعية شنها الاحتلال الإسرائيلي لمدة عامين منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وخلّفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.