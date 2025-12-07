57 انتهاكا واعتداء إسرائيليا بحق الصحافيين الفلسطينيين في نوفمبر

طالبت نقابة الصحافيين "بتكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف الاعتداءات اليومية بحق الإعلاميين، وتوفير حماية دولية للصحافيين في الميدان".

رصدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، 57 انتهاكًا واعتداءً إسرائيليًّا، بحق الصحافيين خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

جاء ذلك في تقرير لها نشرته مساء السبت، معتبرة أن "تلك الانتهاكات تعكس استمرار التصعيد الممنهج ضد الطواقم الإعلامية ومنعها من القيام بواجبها المهني".

وقالت النقابة إن المستوطنين لعبوا دورًا محوريًا في تنفيذ اعتداءات جسيمة شهدتها مناطق الضفة الغربية المحتلة المختلفة.

وتضمنت تلك الانتهاكات إصابتين بالرصاص الحي و22 اعتداء على يد المستوطنين، إضافة إلى المنع من التغطية، والمطاردة، والضرب بالعصي، ورشق الحجارة، وإشهار السلاح بوجه الصحفيين.

وذكر تقرير النقابة، أن الاعتداءات شملت 16 حالة احتجاز أفراد وطواقم صحفية ومنعهم من العمل.

ووثقت النقابة في تقريرها 6 حالات بالضرب المباشر، على أيدي جنود إسرائيليين ومستوطنين خلال التغطيات الإعلامية.

كما أقدم مستوطنون على تحطيم مركبات صحافيين واحتجاز بعضها خلال تغطيات في الخليل.

وطالبت نقابة الصحافيين "بتكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف الاعتداءات اليومية بحق الإعلاميين، وتوفير حماية دولية للصحافيين في الميدان".

ومنذ بدء إسرائيل حرب الإبادة بغزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي استمرت عامين، تشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتين تصاعدا في اعتداءات الجيش والمستوطنين أسفرت عن استشهاد 1088 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا واعتقال ما يزيد على 21 ألفا آخرين.