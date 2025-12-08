استشهاد شاب ثان بعد إصابته برصاص الاحتلال شرق قلقيلية واحتجاز جثمانه

كان الشهيد قد أصيب برفقة شاب آخر استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت شابا آخر شرق قلقيلية، واحتجزت جثماني الشهيدين.

استشهد الشاب براء بلال عيسى قبلان (21 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قلقيلية، واحتجاز جثمانه، وذلك بعد أن كان قد أصيب مع الشهيد مؤمن نضال أبو رياش (19 عاما) مساء أمس الأحد.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب قبلان واحتجاز جثمانه، بعد إبلاغها من الهيئة العامة للشؤون المدنية صباح اليوم.

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة عند المدخل الرئيسي (الشمالي) لبلدة عزون شرق قلقيلية، قد أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة كانت تسير بمحاذاة شارع قلقيلية – نابلس، ما أدى لاستشهاد الشاب مؤمن نضال أبو رياش (19 عاما) من سكان مدينة قلقيلية، وإصابة الشاب قبلان بجروح خطيرة واعتقاله، فيما جرى اعتقال الشاب محمد سعيد طه حسين.

وتسود مدينة قلقيلية حالة من الحزن عقب الإعلان عن استشهاد الشابين، وسط تنديد شعبي واسع باستمرار عمليات إطلاق النار والاعتقالات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية قتل فلسطيني و"تحييد" آخر واعتقال ثالث، بادعاء إلقائهم الحجارة قرب عزون شرق قلقيلية.

وقال في بيان له، إن "ثلاثة (فلسطينيون) ألقوا الحجارة على طريق سريع مركزي قرب عزون، مما عرض حياة السكان المارة على الطريق إلى الخطر".

وأضاف أن قواته "ردت بإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل (أحد الفلسطينيين الثلاثة)، وتحييد آخر". وأشار إلى أنه "تم اعتقال الثالث، ولم تقع إصابات في صفوف القوات".