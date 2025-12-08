مداهمات واعتقالات واسعة للاحتلال بالضفة تخلف إصابات واعتداءات

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة واعتقلت الشاب محمود أبو زيتون من منزله في مخيم بلاطة، كما داهمت بناية سكنية في منطقة رفيديا ومحيط مخيم العين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، رافقها اندلاع مواجهات في عدد من المواقع، ما أسفر عن إصابات بين الفلسطينيين، إلى جانب تفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، واحتجاز سكانها لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين، بينهم جرحى وآخرون نقلوا للتحقيق لدى أجهزة الاستخبارات.

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة لبنى مازن عز الدين "أم لؤي" من بلدة عرابة، وهي إحدى المحررات في صفقة “الطوفان الأولى”.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة واعتقلت الشاب محمود أبو زيتون من منزله في مخيم بلاطة، كما داهمت بناية سكنية في منطقة رفيديا ومحيط مخيم العين.

واعتقلت أيضا الشاب ثائر فاروق يوسف خلف من بلدة ديراستيا شمال غرب المدينة.

وفي بيت لحم، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في قرية زعترة شرق المدينة.

أما في الخليل، فاعتقلت الشاب طارق عمرو خلال اقتحامها منطقة وادي الهرية.

وفي قلقيلية، اعتقل الاحتلال الشاب محمد حسين عقب اقتحام بلدتي عزون وعزبة الطبيب. كما شهدت بلدة علار شمال طولكرم حملة مداهمات تخلّلها اعتقالات.

وفي القدس المحتلة، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل في بلدة الرام، حيث نقلته طواقم الهلال الأحمر إلى المستشفى للعلاج.

كما أصيب شاب آخر (39 عاما) بالرصاص الحي في بلدة بيت حنينا، وقدمت له الطواقم الطبية العلاج الميداني قبل نقله إلى المستشفى.

وفي نابلس، أصيب طفلان يبلغان من العمر 17 و12 عاما بجروح متفاوتة بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب عند حاجز بيت فوريك العسكري، وجرى نقلهما إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.