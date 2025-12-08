مفوّض أونروا يندّد بمصادرة إسرائيل ممتلكات مقرّها في القدس والأمم المتحدة تحذّر من "تداعيات كارثية"

قال غوتيريش في بيان، الإثنين: "أدين بشدة الدخول غير المصرح به الذي قامت به السلطات الإسرائيلية اليوم لمقر أونروا التابع للأمم المتحدة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة. هذا المقر لا يزال مبنى تابعا للأمم المتحدة، ويتمتع بالحصانة".

ندّد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمصادرة الشرطة الإسرائيلية ممتلكات المنظمة الأممية في مقرها بالقدس الشرقية، الإثنين.

وقال فيليب لازاريني عبر منصة "إكس": "اليوم في وقت مبكّر من الصباح، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية برفقة مسؤولين من البلدية مجمّع أونروا في القدس الشرقية بالقوة".

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية استخدمت شاحنات ورافعات لنقل "الأثاث، والمعدات التقنية، وممتلكات أخرى"، كما تم إنزال علم الأمم المتحدة، ورفع العلم الإسرائيلي بدلا منه.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت لازاريني "شخصا غير مرغوب فيه"، عقب حظر أنشطة أونروا.

(Getty Images)

من جهته، قال رولاند فريدريك، مدير شؤون أونروا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، إنه "لا توجد ديون، لأن الأمم المتحدة -وأونروا جزء منها- لا تُطلب منها أي ضرائب من هذا النوع بموجب القانون الدولي، وبموجب القانون الذي تبنّته إسرائيل نفسها".

غوتيريش يدين الاقتحام الإسرائيليّ بشدّة

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة اقتحام الشرطة الإسرائيلية، مقرّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية المحتلة.

وقال غوتيريش في بيان، الإثنين: "أدين بشدة الدخول غير المصرح به الذي قامت به السلطات الإسرائيلية اليوم لمقر أونروا التابع للأمم المتحدة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة. هذا المقر لا يزال مبنى تابعا للأمم المتحدة، ويتمتع بالحصانة، ومصان من أي تدخّل".

سلطات الاحتلال ترفع العلم الإسرائيلي على مبنى الوكالة (Getty Images)

ولفت غوتيريش إلى أن أي إجراء تنفيذي أو إداري أو قضائي أو تشريعي يستهدف ممتلكات الأمم المتحدة أو أصولها، محظور بموجب الاتفاقات الدولية.

ودعا إسرائيل إلى التحرُّك فورا لإعادة فرض حرمة منشآت أونروا وحمايتها، والامتناع عن أي إجراءات إضافية، تتعلق بمقرّات أونروا.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الإثنين، و"بأشد العبارات اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية" مقرّ أونروا في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، باعتباره "خرقا فاضحا للقانون الدولي، وانتهاكا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة".

وحذّرت من "التداعيات الكارثية للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق أونروا ومؤسساتها، التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها".

ومقرّ أونروا في القدس الشرقية، خال من الموظفين منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك بعد معركة استمرت أشهرا تمحورت حول تقديم الوكالة لمساعدات إنسانية في غزة، وانتهت بقرار إسرائيلي بمنع الوكالة من العمل داخل إسرائيل.

(Getty Images)

وبدأ تنفيذ قرار إسرائيل بقطع علاقاتها مع الوكالة في 30 كانون الثاني/ يناير، إذ اتهمت تل أبيب الوكالة، بتوفير غطاء لمقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وبموجب القرار منعت إسرائيل أونروا من العمل على الأراضي الإسرائيلية وفي القدس الشرقية المحتلة، كما تم تعليق التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.

لكنّ الأمم المتّحدة سارعت حينها إلى التأكيد أنّ أونروا تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، رغم دخول القرار حيّز التنفيذ.

وظل حرّاس الأمن في المجمّع، وبقي الأثاث داخل المكاتب.

وتقدّم أونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاما، وغالبا ما تعرّضت لاتهامات من مسؤولين إسرائيليين بتقويض أمن البلاد.

وقال لازاريني "مهما كانت الإجراءات المتخذة محليا، يظلّ للمجمّع وضعه كمقرّ تابع للأمم المتحدة، يتمتع بالحصانة من أي شكل من أشكال التدخل".

وبموجب اتفاقية وقعت العام 1946، لا يجوز للدول المضيفة فرض ضرائب على الأمم المتحدة أو ممتلكاتها.