حملة اقتحامات واسعة بالضفة: الاحتلال يعتقل أكثر من 100 فلسطيني ويعبث بالمنازل

تشهد مناطق متفرقة من الضفة حملات اقتحام يومية تتخللها اعتقالات ومداهمات، ما رفع عدد المعتقلين منذ بداية الحرب إلى أكثر من 21 ألفا، بينما يزيد عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال على 9 آلاف أسير.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية شملت مدنًا وبلدات عدة، بينها نابلس وسلفيت شمالي الضفة، والعيزرية وأبو ديس شرق القدس، وسلواد ودير جرير شرق رام الله، ومدينة أريحا، ما أسفر عن اعتقال أكثر من 100 فلسطيني.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وخلال المداهمات، تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإتلاف ممتلكاتها، مع إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية استمرت لساعات.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 30 فلسطينيا أغلبهم أسرى محررون، أفرج عن بعضهم لاحقا، بينما شملت الاعتقالات في سلواد ودير جرير نحو 24 فلسطينيا، وفي أريحا نحو 14.

وفي العيزرية وأبو ديس نحو 20 فلسطينيا، حيث حول الجيش نادي شباب أبو ديس إلى مركز تحقيق بعد تحطيم محتوياته.

وفي سلفيت، داهم الاحتلال عشرات المنازل واعتقل 10 فلسطينيين على الأقل، من بينهم منزل رئيس البلدية عبد الكريم فتاش.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة حملات اقتحام يومية تتخللها اعتقالات ومداهمات، ما رفع عدد المعتقلين منذ بداية الحرب إلى أكثر من 21 ألفا، بينما يزيد عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال على 9 آلاف أسير.

وقد استهدفت هذه الاعتداءات الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، ما أسفر عن استشهاد 1092 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألف شخص، وفق معطيات رسمية.