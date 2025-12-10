فقدان أربعة شبّان من عرب الشبلي خلال إبحارهم إلى قبرص

فُقد أثر أربعة شبّان من عرب الشبلي أثناء رحلة بحرية من أشدود إلى قبرص، اليوم، وسط عاصفة ضربت المنطقة، والشرطة الدولية تتولى التحقيق.

يسود القلق في بلدة عرب الشبلي - أم الغنم في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بعد فقدان أثر أربعة شبّان أثناء إبحارهم من ميناء أشدود إلى قبرص على متن يخت، اليوم الأربعاء، وفق ما أكّده عدد من أهالي الشبلي - أم الغنم.

وقال رئيس المجلس المحلي، حاتم شبلي، إن "الشبان، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و36 عامًا، فُقد الاتصال بهم قبيل وصولهم إلى الجزيرة القبرصية"، مشيرًا إلى أن "الشرطة الإسرائيلية أبلغته بأن متابعة القضية انتقلت إلى الشرطة الدولية (الإنتربول)".

وكانت السلطات القبرصية قد أرسلت، أمس الثلاثاء، سفينة بحث في ظل العاصفة "بيرون" التي ضربت قبرص وامتدت إلى سواحل البلاد. وتشير معطيات الرادار إلى انقطاع الاتصال باليخت قبيل وصوله للجزيرة.