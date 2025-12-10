هدم منشآت بالقدس وتوثيق 418 انتهاكا ضد التجمعات البدوية بالضفة

خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نفذت قوات الاحتلال 27 عملية هدم وتجريف للمنشآت والممتلكات الفلسطينية في القدس، شملت خمس عمليات هدم ذاتي و21 عملية هدم نفذتها آليات بلدية الاحتلال وقواتها، إضافة إلى عملية تجريف واحدة لأرض مقدسية.

شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم موقف سيارات وغرف متنقلة في حي رأس خميس شمال شرق القدس، بحجة البناء دون ترخيص، فيما منع سكان الحي من الاقتراب من موقع الهدم بسبب انتشار واسع لقوات الشرطة الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، وثقت منظمة البيدر الحقوقية 418 انتهاكا ارتكبها المستوطنون وجيش الاحتلال ضد التجمعات البدوية في مختلف محافظات الضفة الغربية، بينها رام الله، الخليل، القدس، أريحا، طوباس، طولكرم، قلقيلية، جنين وسلفيت.

وشملت الانتهاكات مصادرة أراض، هدم منازل ومنشآت، اعتداء جسدي، مصادرة مركبات وآليات زراعية، تخريب مزروعات وترهيب السكان.

ودعت المنظمة إلى تقديم ملفات موثقة للمحاكم الدولية، معتبرة أن هذه الانتهاكات ممنهجة وترقى إلى جرائم تهجير قسري، مطالبة الأمم المتحدة بإرسال بعثات مراقبة دائمة، وإطلاق حملات دولية لفضح الانتهاكات وتعزيز الرواية الفلسطينية عالميا، وتوفير حماية دولية عاجلة للتجمعات البدوية.

وأكدت "البيدر" أن البدو يشكلون جزءا أصيلا من سكان الضفة الغربية والقدس، خاصة في المناطق الشرقية، وأنهم يتمتعون بحماية يكفلها القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي توجب حماية المدنيين داخل الأراضي المحتلة.