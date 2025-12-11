اقتحامات واعتقالات بالضفة وتصعيد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

تصاعدت هجمات المستوطنين على الممتلكات الفلسطينية، حيث اقتحم مستوطنون منطقة "الوجه الشامي" في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، واعتدوا على غرفة زراعية تابعة للمواطن عمر حبوب، مخربين أبوابها ومحتوياتها.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، حيث داهمت منازل المواطنين وفتشتها قبل أن تعتقل عددا منهم، كما شملت حملة الاعتقالات متضامنين أجانب بالقرب من رام الله.

وفي تفاصيل الاعتقالات، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ أحمد سلهب ونجله أمجد عقب مداهمة منزلهم في خربة قلقس، جنوبي مدينة الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المتضامنين الأجانب أثناء تواجدهم في "منطقة الخلايل" جنوب قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وشملت الاقتحامات كذلك قرى صير و العرقة ومدينة أريحا، حيث صادرت القوات تسجيلات كاميرات المراقبة خلال وجودها هناك.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات خاصة مدينة نابلس صباح اليوم، بعدد من الآليات العسكرية، عقب تسللها إلى حي "كروم عاشور" في رأس العين، ومن ثم تعزيزات عسكرية من حاجز "حوارة" جنوب المدينة.

وأفاد نادي الأسير بأن الاحتلال اعتقل شاباً مجهول الهوية من حي كروم عاشور قبل أن تنسحب القوات من المدينة.

ويعد هذا الاعتداء الثالث على الغرفة، التي يتم ترميمها في كل مرة، في إطار الاعتداءات المتواصلة على الأراضي والمنشآت الزراعية الفلسطينية ضمن محاولات توسيع المستوطنات.