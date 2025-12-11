جيش الاحتلال يقتلع مئات أشجار الزيتون في قريوت جنوب نابلس خلال أيّام بذريعة "إجراءات أمنيّة"

في حين يعمد جيش الاحتلال لانتهاج سياسة لا تختلف عن مستوطنيه الذين ينفّذون هجمات إرهابية على الأهالي بمختلف أنحاء الضفة، وبضمنها اقتلاع وإحراق آلاف الأشجار؛ حدّد الأمر العسكريّ الصادر بشأن بلدة قريوت، مساحة 80 دونمًا لاقتلاع الأشجار منها.

اقتلع جيش الاحتلال الإسرائيليّ مئات أشجار الزيتون في بلدة قريوت جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بموجب أمر عسكريّ أصدره تحت مسمَّى "إجراءات أمنيّة"، خلال ثلاثة أيّام فقط.

وفي حين يعمد جيش الاحتلال إلى انتهاج سياسة لا تختلف عن مستوطنيه الذين ينفّذون هجمات إرهابية على الأهالي في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وبضمنها اقتلاع وإحراق آلاف الأشجار؛ حدّد الأمر العسكريّ الصادر بشأن بلدة قريوت، مساحة 80 دونمًا لاقتلاع الأشجار منها، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" في تقرير عبر موقعها الإلكترونيّ، الخميس.

إلا أن المجلس المحليّ في البلدة، أكّد أن جيش الاحتلال وعمليّات اقتلاعه، قد تجاوزا ذلك بكثير، إذ عمد إلى اقتلاع أشجار من مساحة تقارب 150 دونمًا من أراضي البلدة.

جانب من عمليّات الاقتلاع الواسعة التي نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أراضي بلدة #قريوت جنوب نابلس بـ #الضفة_الغربية، والتي سملت مئات الأشجار.



للتفاصيل: https://t.co/3VtX64XeuO pic.twitter.com/un2vcwQbzQ — موقع عرب 48 (@arab48website) December 11, 2025

كما مُنع أعضاء المجلس المحليّ للبلدة، من الطعن على القرار كما تنصّ عليه الإجراءات العسكريّة للاحتلال، مؤكّدين أنّ "الهدف هو السيطرة على أراضينا".

علما بأنّ المحاكم الإسرائيلية، تردّ في الغالبية العُظمى الطعون التي يتقدّم بها الأهالي أو الجمعيات الحقوقية الفلسطينية، وتؤيّد الإجراءات التي يعمد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون إلى فرضها على أرض الواقع، ضمن التوسّع الاستيطانيّ.

وتبلغ مساحة الاقتلاع المُحدَّدة في الأمر العسكريّ نحو 80 دونمًا، إلا أن دونمًا ونصفًا فقط منها يُعدّ أرضًا "تابعة للدولة".

وأكد مجلس القرية أن الجيش الإسرائيلي تجاوز المساحة المحددة في الأمر، واقتلع في الواقع أشجار زيتون ناضجة من مساحة تزيد عن 150 دونمًا، من بينها 13 دونما فقط تُطلق عليها إسرائيل مُسمّى "تابعة للدولة".

وبحسب المجلس بالقريوت فإن "أعمال الهدم و(الاقتلاع) وصلت إلى حدود المنازل، وتجري أيضًا داخل المنطقة ب؛ كما أنهم (جنود الاحتلال) يدمّرون آبار المياه، وليس الأشجار فقط".

عمليات الاقتلاع تُرتكَب بإشراف مستوطنين يُؤمّنهم جنود جيش الاحتلال

وبينما ينصّ قرار جيش الاحتلال، بإزالة "النباتات ونقل أشجار الزيتون إلى موقع بديل"، إلا أن الجيش لم يحدّد حتى الآن مكان نقل الأشجار، كما أنّ توثيقات لجريمة الجيش، تُظهر أن الأشجار اقتُلعت بطريقة أدّت إلى تدمير جذورها وفروعها.

وأكّد المجلس المحلي للبلدة، أنه لن يكون من الممكن إعادة زراعتها، عقب عمليات الاحتلال، ففي حين "يتحدث القرار عن النقل، لكن جميع الأشجار دُمرت بالجرافات"، مضيفًا أن جميع الأشجار التي اقتُلعت لا تزال في المنطقة، لكن ملّاك الأراضي لا يستطيعون الوصول إليها لمحاولة إنقاذ ما يمكن منها، ووفقًا لهم، فإنّ أهالٍ حاولوا التواصل مع جيش الاحتلال، قيل لهم من قِبل عناصره إن "منازلهم ستُهدم أيضًا".

وبينما يدّعي الأمر العسكريّ وجوب معاينة المنطقة مع الأهالي ملّاك الأراضي قبل تنفيذه، وألّا يبدأ تنفيذ بنوده، إلا في غضون سبعة أيام من المعاينة، على أن يُسمح للسكان وفقًا للأمر، بتقديم اعتراضاتهم طوال الأيام السبعة؛ إلا أن مجلس قريوت، أفاد بأنه لم تُجرَ أي معاينة، وأكّد أنه "كان من المفترض تحديد موعد للمعاينة، وبعدها فقط، وبشكل قانوني، يُمكن تقديم الاعتراضات. كنا ننتظر إعلان التنسيق، لكننا فوجئنا قبل يومين ببدء الجرافات العمل في مساحة واسعة، ولم يلتزم الجيش بأمره".

وعلى الرغم من ذلك، زعم منسّق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، أنه "بما أنه لم تُقدّم أي اعتراضات على الأمر، لم تُجرَ أي معاينة في الموقع. وتصدر السلطات الإقليمية أوامر الحجز من حين لآخر، وفقًا لتقييم الوضع العملياتيّ والقانون".

كما ذكر المجلس المحلي لقريوت، أن القائمين على إدارة عملية الاقتلاع، التي استمرت لأيام، هم مستوطنون يُؤمّنهم جنود جيش الاحتلال.

وفي الصّدد ذاته، قال: "نرى أن هدف هذه الخطوة هو السيطرة على جميع الأراضي الغربية للقرية، ونناشدهم وقف العمل، فهم يدمرون أراضينا وحياتنا. إنهم يخنقوننا من جميع الجهات، ولم يسمحوا لنا بالوصول إلى أراضينا لفترة طويلة".

ووفقًا للأهالي، فهذه ليست هذه المرة الأولى التي لا يلتزم فيها جيش الاحتلال بالإجراءات التي وضعها. وذكر المجلس، أنه "مرّ عامان منذ آخر تغيير في تنفيذ الأوامر، وفي توفير فرصة تسمح لنا بالاعتراض عليها. إنهم يتصرفون في انتهاك للأوامر التي يصدرونها بأنفسهم، وفي انتهاك للقانون والإجراءات".

تطويق الأراضي الفلسطينية

وطُبِّق الأمر العسكريّ على بساتين الزيتون الواقعة غرب قرية قريوت وحيّ في مستوطنة "عيلي"، الذي أُنشئ عام 1998كبؤرة استيطانية، ثم تمت اعتبارها مستوطنة رسميًّا عام 2011.

وعلى قمة التل الذي أُنشئ عليه الحي، أُعلن عن 189 دونمًا من "أراضي الدولة"، إلا أن تطويره متوقّف منذ سنوات، لأنه مُحاط بأراضٍ زراعية فلسطينية مُستصلحة، لا يُمكن قانونًا اعتبارها "أراضي دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، حتّى وفق القاوانين التي يضعها هو.

وفي أيلول/ سبتمبر، أصدرت "القيادة المركزية" بجيش الاحتلال، أمرًا بالاستيلاء على الأراضي، بهدف شقّ طريق يُحيط بمستوطنة "عيلي" وأحيائها، ما يُؤدي فعليًا إلى تطويق الأراضي الفلسطينية في المنطقة.

ويمر الطريق الذي يُريد الجيش شقه في مُعظمه عبر بساتين الزيتون الفلسطينية، بما في ذلك المنطقة التي اقتُلِعَت منها الأشجار خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وفي معرض تبريره للجرائم المُرتكبة بحقّ الأهالي وأشجارهم وأراضيهم، وخلافا لما ورد في التقرير، قال الجيش الإسرائيلي، إنه "وفقاً للأمر الصادر عن الإدارة المدنية بتاريخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بعمليات في المنطقة الواقعة بين قرية قريوت ومستوطنة ’عيلي’، حيث قامت باقتلاع أشجار الزيتون، وإزالة الغطاء النباتي، وذلك وفقا للقانون المعمول به في المنطقة"، مضيفا أن "العمل الجاري في المنطقة يهدف إلى منع وقوع حوادث أمنية، وتحقيق السيطرة العملياتية المثلى، وضمان نشر القوات بشكل فعّال في مناطق الدفاع والهجوم"، على حدّ وصفه وادّعائه.

كما زعم الجيش الإسرائيلي أنه "تم إرسال استدعاء لمعاينة أراضي الملاك إلى الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية، ونظرا لعدم تلقّي أي ردّ، لم تتم المعاينة. ووفقا للإجراءات المتبعة، لو استجاب مالك الأرض للاستدعاء، لكانت قد أُتيحت له فرصة اختيار موقع بديل لنقل الأشجار، شريطة ألّا يقع ضمن حدود أمر نزاع الملكية، أو أي أمر آخر. وبموجب الأمر، كان على الملاك، بالتنسيق مع الجهات الرسمية، إتمام نقل الأشجار في غضون سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر".