شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولة طعن في الخليل

استشهد شاب فلسطيني، الأحد، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاهه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في منطقة رأس الجورة قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب محمد وائل الشروف (23 عامًا) برصاص الاحتلال شمال مدينة الخليل، واحتجاز جثمانه.

الشهيد محمد وائل الشروف

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل أطلقت النار على شاب فلسطيني، ما أدى إلى إصابته في الرأس، وتركته ينزف في المكان حتى استشهاده، مع منع طواقم الإسعاف من الوصول إليه، في حادث يعكس استمرار سياسة القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في المنطقة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت كافة المداخل الرئيسية المؤدية إلى مدينة الخليل عقب الحادث.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه تم الإبلاغ عن محاولة تنفيذ عملية طعن على الطريق السريع رقم 35 عند معبر "يهودا" في الخليل، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على المنفذ وتم "تحييده" وفق التقارير الرسمية.

وفجر اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال 25 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واسعة نفذتها في مدينة الخليل وبلدة حلحول شمالا.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من أحياء مدينة الخليل، واعتقلت كلاً من: أحمد اسكافي، حسام الهشلمون، عماد أبو خلف، أيمن القواسمي، إبراهيم القواسمي، معتز الجعبري، إسلام إدعيس، يحيى القواسمي، بشار القواسمي، أديب المحتسب، طارق دوفش، صهيب الشرباتي، صلاح الشرباتي، مازن الأطرش، محمد الرجبي، ناصر الرجبي، أمير الجعبة، صهيب القواسمي، عبد الرحمن أحمرو، نديم أبو خلف، فراس أبو اشخيدم، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من أحياء المدينة، وحوّلت منزل المواطن مازن النتشة في منطقة خباب إلى ثكنة عسكرية.

وفي بلدة حلحول شرق الخليل، داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من الفلسطينيين، واعتقلت أربعة أشقاء، وهم: بلال وأحمد ومحمد وحسن هاني أبو أحسن، خلال الاقتحام.