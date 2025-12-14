تصعيد مستوطنين بالضفة والقدس: إحراق آلية وغرفة متنقلة وقطع 40 شجرة زيتون

تشهد الضفة الغربية منذ عدة أشهر تصاعدا ملحوظا في هجمات المستوطنين، التي تشمل حرق الممتلكات، والاعتداء على الرعاة والمزارعين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وسط حماية كاملة من جيش الاحتلال.

أقدم مستوطنون، صباح الأحد، على إحراق آلية ثقيلة (باجر جنزير) وغرفة متنقلة (كرفان) في بلدة كفر مالك شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى خط شعارات عنصرية في منطقة المصايات بالبلدة، تضمنت عبارات مثل: "تحياتنا لبيبي" و"انتقام"، وفق مصادر محلية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتوجهت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، بمساندة مجموعة من المتطوعين، إلى موقع الحريق، وباشرت العمل على إخماد النيران والسيطرة عليها.

وأكدت مصادر فلسطينية أن المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية، مشددة على أن تطبيق سياسة ردع حقيقية هو السبيل لمنع استمرار الانفلات والعنف من قبل المستوطنين في الضفة.

مستوطنون يقطعون 40 شجرة زيتون في مخماس شمال القدس ويستهدفون موارد المياه

أقدم مستوطنون، فجر الأحد، على قطع نحو أربعين شجرة زيتون تعود ملكيتها لعائلة أسعد كنعان في منطقة الحي ببلدة مخماس شمالي القدس المحتلة، في اعتداء جديد ضمن سلسلة الانتهاكات المستمرة بحق الأراضي والمزارعين الفلسطينيين.

وفي حادث مرتبط، هاجم مستوطنون، مساء السبت، نفس المنطقة، حيث يشتبه بوضعهم مواد مجهولة داخل أحد آبار المياه المستخدمة لري الأراضي الزراعية، قبل أن ينجح تدخل الشبان في إجبارهم على الانسحاب من المكان.

ويأتي هذا الاعتداء بعد أيام من قيام قوات الاحتلال بهدم منتزه وملعب رياضي كان الأهالي يستخدمونه، في محاولة متصاعدة للسيطرة على المنطقة، التي تتعرض لهجمات ومضايقات متواصلة من المستعمرين بإسناد وحماية الاحتلال.

ويشير المزارعون إلى أن المستوطنين أقاموا بؤرة استعمارية قرب المنطقة تُستخدم كنقطة تجمع وتخطيط للاعتداءات المتكررة بحق الأراضي والمزارعين، ضمن استهداف منهجي ومتواصل للمنطقة.

وتشهد الضفة الغربية منذ عدة أشهر تصاعدا ملحوظا في هجمات المستوطنين، التي تشمل حرق الممتلكات، والاعتداء على الرعاة والمزارعين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وسط حماية كاملة من جيش الاحتلال.

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى" نحو 7066 انتهاكا واعتداء إسرائيليا بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أسفرت عن استشهاد 25 فلسطينيا وإصابة 309 آخرين.