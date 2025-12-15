استشهاد فتى برصاص الاحتلال في تقوع شرق بيت لحم

عدوان الاحتلال يواصل في الضفة، حيث استُشهد فتى (16 عامًا) برصاصة في الصدر أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، فيما زعم الاحتلال أن إطلاق النار جاء خلال ما وصفه بـ"إحباط تهديد" أثناء اقتحام قواته للبدة.

استُشهد الفتى عمار ياسر صباح (16 عامًا)، مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم، وفق ما أفادت مصادر محلية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، "استشهاد الطفل عمار ياسر محمد تعامرة (16 عامًا) برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال اقتحامه بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم".

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه "استلمت شهيد أصيب في منطقة تقوع قرب بيت لحم وجاري نقله للمستشفى".

وأفاد مدير مجلس بلدي تقوع، تيسير أبو مفرح، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في وسطها، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة الفتى صباح برصاصة في الصدر.

الشهيد عمار ياسر صباح (17 عامًا)

وأضاف أن الطواقم الطبية نقلت الفتى إلى مستوصف البلدة لتقديم الإسعافات الأولية، ووصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يُعلن عن استشهاده متأثرًا بإصابته.

وفي المقابل، زعمت مصادر في جيش الاحتلال أن القوات "قضت على مخرب ألقى الحجارة باتجاه الجنود وعرّض حياتهم للخطر خلال دورية في تقوع"، دون التطرق إلى هوية الشهيد أو ظروف إصابته.

وفي أعقاب استشهاد الفتى عمار صباح، أفادت تقارير محلية بتجدد المواجهات العنيفة في بلدة تقوع، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة خلال اقتحامها البلدة.

وفي سياق متصل، تواصلت اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر محلية بأن مستوطنًا أقدم على دهس شاب فلسطيني على مفترق قرية عين البيضا قرب مدينة طوباس، ما أدى إلى إصابته.

وجرى نقل المصاب، بواسطة الطواقم الطبية التابعة لـ"الهلال الأحمر"، إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الركبة، خلال محاولته اجتياز جدار الفصل في بلدة الرام شمال القدس، مشيرًا إلى أنه يجري نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد مناطق الضفة الغربية تصاعدًا في الاقتحامات العسكرية واعتداءات المستوطنين، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الميدانية في ظل استمرار اعتداءات جيش الاحتلال والهجمات الإرهابية للمستوطنين في الضفة.