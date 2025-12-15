الضفة: اقتحامات واعتقالات وتواصل اعتداءات المستوطنين

تواصلت اعتداءات عصابات المستوطنين، إذ اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عورتا جنوب شرق نابلس لتأمين الحماية للمستوطنين، تمهيدا لتنظيم حفلات وصلوات داخل المقامات الإسلامية والأثرية في القرية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، بالتزامن مع استمرار اعتداءات عصابات المستوطنين واقتحاماتهم للبلدات الفلسطينية بحماية عسكرية.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد نصار ومحمد قط عقب مداهمة منزليهما في بلدة مادما جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وفي شمال الضفة أيضا، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر جهاد جرار بعد اقتحام منزله في منطقة الهاشمية غرب جنين، إضافة إلى اعتقال الشاب أمجد خليلية عقب مداهمة منزله في بلدة جبع جنوب المدينة.

وفي محافظة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمر نواورة عقب اقتحام منزله في قرية فصايل شمال المدينة.

كما أفادت مصادر محلية باعتقال الشيخ علي حنون من قرية المزرعة الغربية شمال رام الله، إلى جانب اعتقال شاب آخر خلال اقتحام بلدة كفر مالك شمال المدينة.

وفي شمال الضفة، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين خلال اقتحام بلدة جيوس شمال قلقيلية، حيث فتشت المنازل وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت السكان لساعات وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية.

أما في القدس المحتلة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال شخصا بعد اقتحام منزله في بلدة بيت إجزا شمال غرب القدس، واعتدت على أفراد من عائلته خلال العملية.

وفي سياق متصل، تواصلت اعتداءات عصابات المستوطنين، إذ اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عورتا جنوب شرق نابلس لتأمين الحماية للمستوطنين، تمهيدا لتنظيم حفلات وصلوات داخل المقامات الإسلامية والأثرية في القرية.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، واقتحمت عدة منازل خلال العملية.

وأضافت المصادر أن حافلات المستوطنين، برفقة آليات عسكرية، اقتحمت قرية عورتا استعدادا لتدنيس المقامات الإسلامية والأثرية، بزعم الاحتفال بالأعياد اليهودية.

وتتعرض بلدة عورتا، التي تضم عددًا من المقامات الإسلامية، لاقتحامات متكررة في إطار محاولات المستوطنين فرض طابع يهودي عليها وطمس هويتها الإسلامية، تمهيدا للاستيلاء عليها وتحويلها إلى مزارات دينية.