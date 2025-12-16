اقتحامات واعتقالات بالضفة وإصابات باعتداءات مستوطنين قرب أريحا

أصيب خمسة فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال، فجر الثلاثاء، جراء اعتداء نفذه مستوطنون في منطقة العوجا شمال شرقي مدينة أريحا. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابات أب وأم وثلاثة أطفال، وتم نقلهم إلى مستشفيات أريحا.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عددا من الفلسطينيين، بينهم فتاة وأسرى محررون، عقب حملة اقتحامات واسعة نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها دهم منازل الفلسطينيين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إضافة إلى احتجاز عدد منهم وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية والتنكيل بهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة دعاء جرارعة بعد مداهمة منزل عائلتها في بلدة عصيرة الشمالية، شمالي نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من حواجز "دير شرف" و"صرة" العسكريين بعدة آليات، واعتقلت باسم القطب من حي رفيديا، والشقيقين محمد ومحمد تيسير عبد الحي، إلى جانب علي الشامي من حي المخفية غرب المدينة.

وفي مخيم بلاطة شرقي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سميح ذياب عقب دهم منزله، واحتجزته كوسيلة ضغط على شقيقه حبيب لتسليم نفسه. كما اعتقل الشاب أحمد أبو عواد بعد اقتحام منزل عائلته في قرية عورتا جنوب شرقي نابلس.

وفي طولكرم، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر محمد ناصر عقب مداهمة منزله في بلدة عتيل، كما اعتقلت الشاب لواء سليم من البلدة ذاتها. ولا تزال قوات الاحتلال تواصل اقتحام عتيل وبلدة عنبتا شرقي طولكرم، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الإنارة، إلى جانب اقتحام بلدة علار شمالي المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجد أشرف بعد مداهمة منزله في بلدة بيتونيا غربي رام الله. وشهدت بلدات سلواد شمال شرقي رام الله، والمزرعة الغربية شمال غربي المدينة، وكوبر شمالا، اقتحامات إسرائيلية وانتشارا للقوات الراجلة، تزامنا مع مداهمة وتفتيش منازل المواطنين وإطلاق قنابل إنارة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال حارة الجعبري داخل المدينة، وصادرت عددًا من المركبات من بلدة بني نعيم شرقي الخليل بذريعة عدم الترخيص. كما واصلت اقتحام بلدة عرابة غربي جنين، ودهمت مدينة أريحا ومنزلا في شارع عمان، إضافة إلى اقتحام منزل آخر في بلدة العبيدية شرقي بيت لحم.

