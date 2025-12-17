الاحتلال يواصل هدم المنازل واقتلاع الأشجار بالضفة والقدس

نفذت قوات الاحتلال، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 27 عملية هدم وتجريف للمنشآت والممتلكات الفلسطينية بالقدس، من بينها 5 عمليات هدم ذاتي، و21 عملية هدم نفّذتها آليات بلدية الاحتلال وقواتها، إلى جانب عملية تجريف واحدة طالت أرضا مقدسية.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منشأة سكنية للمقدسي سامر الأعرج عند المدخل الشرقي لبلدة السواحرة جنوب شرق القدس، بينما اقتعلت ودمرت مئات أشجار الزيتون قرب قلقيلية، ومستوطنون يشرعون بتسييج أراضي الأهالي ومحاصرة مساكنهم في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

شرعت جرافات تابعة لقوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، بهدم منزل في بلدة بدو، شمالي غرب مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تُرافقها جرافة دهمت بلدة بدو وحاصرت منزلًا لأحد المواطنين وشرعت بهدمه، تزامنًا مع منع الوصول إلى منطقة الهدم.

والثلاثاء، هدمت آليات تابعة للاحتلال، عدة منشآت فلسطينية وأخطرت بهدم أخرى في عدة مناطق وبلدات شمالي وشمالي غرب مدينة القدس المحتلة، بالإضافة لعملية هدم أخرى في جبل المكبر.

ونفذت قوات الاحتلال، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 27 عملية هدم وتجريف للمنشآت والممتلكات الفلسطينية بالقدس، من بينها 5 عمليات هدم ذاتي، و21 عملية هدم نفّذتها آليات بلدية الاحتلال وقواتها، إلى جانب عملية تجريف واحدة طالت أرضا مقدسية.

وفي الضفة الغربية، دمرت واقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، قرابة الـ 300 شجرة مثمرة، قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، شمالي الضفة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تواصل منذ شهر ونصف الشهر، أعمال تجريف أراض زراعية محيطة على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.

وأفاد مدير مديرية زراعة قلقيلية، أحمد عيد، بأن عمليات التجريف طالت ما لا يقل عن 6 دونمات مزروعة بأشجار مثمرة.

وأوضح عيد: "جرى حتى الآن اقتلاع وتدمير 120 شجرة جوافة، و100 شجرة زيتون، و39 شجرة مانجا، و30 شجرة أفوكادو".

ونوه إلى أن أعمال التجريف الإسرائيلية دمرت خط مياه رئيسي بقطر 6 إنش، يغذي الأراضي المزروعة، بالإضافة لإلحاق أضرار بالسياج المحيط بالأراضي.

واستطرد: "الأراضي المتضررة تعود ملكيتها لعدد من المزارعين، غالبيتهم من عائلة خليف من بلدتي عزون والنبي إلياس شرق قلقيلية، ما ألحق خسائر كبيرة بالمزارعين وهدد مصدر رزقهم".

وصرح بأن "عمليات التجريف بدأت منذ نحو شهر ونصف، وطالت عدة مواقع تمتد في الجهات الشرقية والجنوبية والغربية لمحيط المعسكر المقام على مدخل قلقيلية الشرقي".

ولفت النظر إلى أن الاحتلال يريد تأمين موقعه العسكري على حساب أراضي المواطنين الزراعية، وبمسافة تقدر بنحو 50 مترا من جميع الجهات.

ولفت المسؤول الفلسطيني النظر إلى استمرار اعتداءات الاحتلال على الأراضي الزراعية في محافظة قلقيلية.