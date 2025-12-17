مسن فلسطيني: "كلما اشتدت القسوة اشتد إصرارنا"

"يريدون أن يُظهروا للعالم أن الأرض خالية من الناس.. ولن نتخلى عنها أبدًا، حتى لو حاولوا استهداف قدمي الأخرى، فلن نتراجع".

اعتبر المسن الفلسطيني، سعيد العمور، أن التصعيد في هجمات المستوطنين، وفي الاعتقالات والمضايقات المستمرة التي ينفذها جيش الاحتلال، في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، "فقط سوف تزيد من الأصرار على البقاء في أرضنا وبيوتنا".

ومساء الاثنين، أُصيب العمور (61 عامًا) عقب تعرضه، مجددًا، لاعتداء بالضرب من قبل مستوطنين.

ضرب واعتقال

وأوضح العمور، في تقرير لوكالة "الأناضول"، أن الهجوم عليه وقع حين اقترب مستوطنون من منزله في خربة الركيز (جنوب الخليل) واعتدوا عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته، ثم تدخل الجيش الإسرائيلي واعتقله لفترة قصيرة، قبل أن يفرج عنه، ويتم نقله إلى مستشفى بلدة يطا لتلقي العلاج. وأوضح أن "المنطقة التي يعيش فيها قريبة من مستوطنة "فيقايل".

أرض بلا شعب

ورأى المسن الفلسطيني أن "المستوطنين يريدون إفراغ الأرض من سكانها واحدًا تلو الآخر، بحيث يغادر الجار ثم الجار الذي يليه، حتى تصبح المنطقة بلا سكان، ويأخذون مكاننا، هم يريدون أن يظهروا للعالم أن الأرض بلا ناس ليأخذوها".

ولفت إلى أنه "أنا من مواليد 1965، أي قبل الاحتلال (بالضفة) بما يقارب سنتين.. كنا موجودين في هذه الأرض قبل أن تسيطر إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة، هذه الأرض هي أرض آبائنا وأجدادنا، ولن نغادرها مهما حاولوا إخراجنا".

ليس الاعتداء الأول

واستذكر العمور حادثة سابقة تعرض لها في نيسان/أبريل الماضي، عندما أطلق المستوطنون النار عليه، ما أدى إلى بتر إحدى قدميه.

وأكد أنه "رغم كل ما حدث، لم أشعر بالخوف، بل زادني هذا إصرارًا على البقاء.. كل هجمات المستوطنين والاعتقالات المتكررة لم تجبرنا على الرحيل".

وأضاف أن "الاعتداءات لم تنحصر عند إصابتي، بل شملت تحطيم ممتلكاتي واعتقالات متكررة؛ الاحتلال يعاملنا كأننا بلا حقوق، لكن كل هذا يزيدنا عزيمة وإصرارًا على الصمود في أرضنا، والتمسك بمنازلنا مهما كان حجم المعاناة".

وأشار العمور إلى أن الهجمات "ليست عشوائية، بل جزء من مخطط شامل لاستهداف سكان المنطقة وتهجيرهم".

وقال إن "كل ما يفعلونه يعكس خطة واضحة لإخلاء هذه الأرض من أهلها. يريدون أن يُظهروا للعالم أن الأرض خالية من الناس.. ولن نتخلى عنها أبدًا، حتى لو حاولوا استهداف قدمي الأخرى، فلن نتراجع".

رسالة صمود

ووجه العمور رسالة لكل سكان مسافر يطا وكل المناطق الفلسطينية البعيدة، بأن "اصمدوا في أرضكم، ولا تسمحوا لهم بتهجيركم"، مشددًا على أن "الصمود في مواجهة الاحتلال يتطلب شجاعة وإيمانًا بالحق".

وتابع أنه "كلما زادوا علينا بالقسوة، زادنا إصرارًا على البقاء، الاحتلال يظن أنه يستطيع إخراجنا، لكننا مصرون على البقاء في منازلنا، والمطالبة بحقوقنا في هذه الأرض المباركة".