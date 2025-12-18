إصابة واعتقال فلسطيني بعد إطلاق نار قرب حاجز قلنديا

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه المركبة، ما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني بجروح لم تعرف طبيعتها بعد، قرب الحاجز.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، النار على مركبة فلسطينية قرب حاجز قلنديا العسكري شمالي مدينة القدس المحتلة، قبل أن تقدم على إغلاق الحاجز.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه المركبة، ما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني بجروح لم تعرف طبيعتها بعد، قرب الحاجز.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بعد إطلاق النار عليه، وسط انتشار عسكري مكثف في المنطقة.