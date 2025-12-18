اعتقالات واقتحامات بالضفة تطال طفلا وعددا من الشبان

في سياق متصل، هاجم مستوطنون مسلحون شمال مدينة الخليل مركبة فلسطينية بالحجارة، ما أسفر عن تحطيم زجاجها وإلحاق أضرار مادية بها.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، عددا من الفلسطينيين، بينهم طفل، خلال اقتحامات ليلية طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي شمالي الضفة، داهمت قوات الاحتلال بلدة مادما جنوبي مدينة نابلس، واعتقلت الطفل محمود قط بعد تفتيش منزل عائلته والعبث بمحتوياته.

كما اقتحمت مخيم العين للاجئين غربي نابلس، واعتدت على شاب داخل منزله قبل اعتقاله، وهو محمود يوسف خالد، وذلك بالتزامن مع اقتحام المدينة بعدة آليات عسكرية من جهة حاجز "دير شرف" العسكري.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين براء وأنس شناعة خلال اقتحام بلدة حجة شرقي المدينة، كما داهمت أحياء في مدينة قلقيلية، من بينها حي النقار، ونفذت حملة مداهمات وتفتيش للمنازل تخللها إخضاع عدد من المواطنين لتحقيق ميداني.

أما في محافظة طولكرم، فداهمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرقي المدينة واعتقلت المواطن معتصم شلباية عقب تفتيش منزله.

كما اقتحمت بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم، واعترضت المركبات والمواطنين وأخضعتهم لتحقيق ميداني، قبل أن تعتقل الشابين أنس عبد الجبار رجب وأحمد عبد اللطيف فقها.

وامتدت الاقتحامات إلى مدينة البيرة وسط الضفة، وبلدة حوسان غربي بيت لحم، وبلدة حلحول شمالي الخليل. وفي بلدة دورا جنوب غربي الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد محمد الفقيه، وعبثت بمحتوياته ونكّلت بأفراد العائلة.

وفي جنوب الضفة أيضا، اقتحمت قوة إسرائيلية خربة دير رازح جنوب مدينة الخليل، وانتشرت في محيط منازل الفلسطينيين، واعتدت بالضرب على شابين من سكان المنطقة.

كما اقتحمت قوة أخرى المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، حيث صدمت آلياتها مركبة فلسطينية عمدًا، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بها دون تسجيل إصابات.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون مسلحون شمال مدينة الخليل مركبة فلسطينية بالحجارة، ما أسفر عن تحطيم زجاجها وإلحاق أضرار مادية بها.