توثيق | مستوطنون يدهسون شابا في نابلس والاحتلال يقرّ ويدّعي توقيفهم

الشاب مُلقى على الأرض عقب دهسه من قبل المستوطنين الإرهابيين

أصيب، صباح اليوم الجمعة، شاب بكسور في قدميه إثر دهسه من قبل مستوطنين في شارع عمان شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية من المدينة بمركباتهم، وأقدموا على دهس شاب، أثناء مروره في شارع عمان، وأصيب بكسور في قدميه.

فيديو يوثّق مركبة يستقلّها مستوطنون إرهابيون، تدهس شابّا فلسطينيا، بعيد اقتحامها لنابلس في الضفة الغربية المحتلة.



كما ذكرت بعض المصادر أن مركبتين للمستوطنين، قد اقتحمتا المنطقة الشرقية في نابلس.

وبعد دهس الشاب، انقلبت إحدى المركبتين، فيما لاذ المستوطنون بالفرار، سيرا على الأقدام.

فيديو يوثّق فرار مستوطنين من نابلس، بعد انقلاب مركبة كانوا يستقلونها، وتعمُّد دهس شاب فلسطيني.



من جانبه، أقرّ جيش الاحتلال في بيان، تنفيذ المستوطنين جريمة الدهس، وقال في بيان، صباح اليوم، إنه "خلال ليلة الجمعة، دخل عدد من الإسرائيليين (المستوطنين) عمدا منطقة مدينة نابلس من دون تصريح".

وأضاف أنهم "دهسوا فلسطينيا أصيب بجروح، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مؤكّدا أنهم "ترجّلوا من السيارة، وفرّوا من المكان سيرا على الأقدام".

وذكر أنه "تم ضبط السيارة، وسيتم تسليمها إلى الإدارة المدنية، وقد ألقت قوات الجيش الإسرائيلي القبض على عدد من الإسرائيليين الذين نُقلوا إلى الشرطة الإسرائيلية لتتولّى الأمر".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، قرية سالم شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوّات الاحتلال اقتحمت القرية بعدة آليات عسكرية، وجابت شوارعها، وأطلقت قنابل الغاز والصوت فيها، كما نصبت حواجز عسكرية داخلها، وقامت بالتدقيق بهويات الأهالي، وتفتيش مركباتهم.

وتشهد مناطق الضفة الغربية تصاعدًا في الاقتحامات العسكرية واعتداءات المستوطنين، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الميدانية في ظلّ استمرار اعتداءات جيش الاحتلال والهجمات الإرهابية للمستوطنين في الضفة، والتي يُجرى كثير منها بحماية عناصر الاحتلال، أو بالقرب منهم.

ووصلت حصيلة تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة، إلى 1096 شهيدا، مع إصابة نحو 11 ألفا، واعتقال أكثر من 21 ألفا، وفق مصادر حكومية فلسطينية.