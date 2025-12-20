الضفة الغربية: إصابات واعتقالات باقتحامات للاحتلال

قوة إسرائيلية تعتقل الأسير المحرر، منتصر أبو عرام، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلدة الكرمل جنوب الخليل بالضفة الغربية.

أصيب فلسطينيان، السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي وبالاعتداء بالضرب، فيما اعتُقل ثلاثة آخرون، خلال سلسلة اقتحامات نفذتها القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أفادت بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة لشاب أُصيب بالرصاص في الرأس في بلدة قراوة بني زيد شمال غرب رام الله، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي بلدة الزاوية غرب سلفيت، داهمت القوات الإسرائيلية عددًا من المنازل، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت شابًا، واعتدت بالضرب على آخر.

وبحسب مصادر محلية اعتدت القوات على الشاب، إياد عبد الحليم، ما استدعى نقله إلى مركز الزاوية التخصصي لتلقي العلاج.

إلى ذلك، اعتقل الجيش الإسرائيلي الشاب، محمد شقير، نجل رئيس بلدية الزاوية، عقب دهم منزل عائلته، بحسب المصادر ذاتها.

اعتقال أسير محرر

وفي جنوب الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة الكرمل جنوب الخليل، واعتقلت الأسير المحرر، منتصر أبو عرام، بعد مداهمة منزله وتفتيشه. كذلك اقتحمت بلدة دورا جنوب غربي الخليل، واعتقلت الشاب، معاذ إبراهيم نصار، عقب دهم منزله والعبث بمحتوياته، وفق شهود عيان.

وفي طمون جنوب طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، الشاب، مختار نضال بني عودة، خلال مروره عبر حاجز عند مدخل مدينة أريحا.

وأفادت "وفا" نقلاً عن مراسلها بأن جنود الاحتلال شددوا إجراءات التفتيش وأوقفوا المركبات لفترات طويلة، عند مداخل أريحا، وأعاقوا حركة المواطنين والمركبات، وتسبب باصطفاف طوابير طويلة.