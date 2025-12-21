اقتحام 917 مستوطنا للمسجد الأقصى وإبعاد أحد حراسه

قالت محافظة القدس إن "917 مستوطنا اقتحم المسجد الأقصى المبارك خلال فترة الاقتحامات الصباحية والمسائية، فيما بلغ عدد السيّاح الذين دخلوا إلى المسجد عبر بوابة السياحة التابعة لسلطات الاحتلال 420 سائحا".

اقتحم 917 مستوطنا إسرائيليا، الأحد، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، بينما أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحد حراسه عنه.

وفي بيان منفصل قالت المحافظة إن سلطات الاحتلال أبعدت حارس المسجد الأقصى وهبي مكية عن المسجد لمدة 6 أشهر.

ووفق معطيات المحافظة لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي اقتحم المسجد 4266 مستوطنا إسرائيليا، إضافة إلى 15 ألفا و220 سائحا أجنبيا.

ومنذ 2003، سمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أحاديا للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى رغم الاحتجاجات المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية.

ومنذ أن تولى إيتمار بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي نهاية 2022 زادت انتهاكات الاحتلال في المسجد وبمشاركة بن غفير ووزراء ونواب في الكنيست.