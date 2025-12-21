الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة ويقتحم المنازل

أدانت حركة حماس تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، معتبرة استمرار عمليات القتل والاعتداءات يستدعي تصعيد الغضب الشعبي والعمل المقاوم ضد الاحتلال ومستوطنيه.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، شملت اقتحام المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بالإضافة إلى التحقيق مع أصحابها واحتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان خلال اقتحامها بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وهم يزن صبح، وأحمد نعيم، وإبراهيم الخراز، وعبد العزيز فقوعي، على ما أفاد نادي الأسير.

وفي أريحا، اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على شابين أثناء اقتحام منزل الأسير المحرر رمزي فواز بلهان في مخيم عقبة جبر جنوب المدينة، ما استدعى تدخل طواقم الإسعاف لتقديم العلاج لهما.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا وطفلا خلال اقتحامها قرية العرقة غرب جنين، وداهمت عددا من المنازل في منطقة البيرين بمدينة قلقيلية، واستولت على مركبتين.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم وقرية مادما، ونسبت دوريات عسكرية في شوارعها.

ومن جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمدي فريد حماد أثناء مروره عبر حاجز عسكري بين سلواد وبلدة يبرود، واقتحمت بلدة ترمسعيا وقرى المغير وأبو فلاح وكفر مالك شمال شرق رام الله، كما نصبت حواجز مؤقتة بين مدن وبلدات الضفة بهدف اعتقال فلسطينيين أثناء عبورهم.

وأدانت حركة حماس تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، معتبرة استمرار عمليات القتل والاعتداءات يستدعي تصعيد الغضب الشعبي والعمل المقاوم ضد الاحتلال ومستوطنيه.

ودعت الحركة أهالي الضفة وشبابها إلى توسيع رقعة التصدي للاقتحامات واعتداءات المستوطنين ومواجهتهم بكل قوة لردعهم عن استمرار هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.