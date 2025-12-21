هبة الكرامة: 3 شبان من حيفا يدخلون السجن والنيابة تستأنف لتشديد العقوبة

دخل ثلاثة شبان من مدينة حيفا، اليوم الأحد، إلى سجن مجدو لقضاء محكوميتهم على خلفية مشاركتهم في هبّة الكرامة عام 2021، فيما قدّمت النيابة العامة استئنافًا للمحكمة العليا للمطالبة بتشديد العقوبة.

دخل كل من نور واكد، وشادي محمود، وجوان زبيدات من مدينة حيفا، صباح اليوم الأحد، إلى سجن مجدو لقضاء محكوميتهم، وذلك بعد إدانتهم على خلفية مشاركتهم في أحداث "هبة الكرامة" التي اندلعت في البلدات العربية داخل أراضي 1948، احتجاجًا على العدوان على غزة، واقتحام المسجد الأقصى، ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب، في أيار/ مايو 2021.

في المقابل، قدّمت النيابة العامة، يوم الأربعاء الماضي، استئنافًا إلى المحكمة العليا في القدس، ضد الحكم الصادر عن المحكمة المركزية في حيفا في الملف. وينصب تركيز الاستئناف على المطالبة بإدانة المتهمين الخمسة بارتكاب "جريمة التخريب المشدد في ظروف عمل إرهابي"، وهي التهمة التي تمت تبرئتهم منها سابقًا، والمطالبة بزيادة مدة الأحكام الصادرة بحقهم، والتي تبلغ حاليًا نحو أربع سنوات.

وكانت المحكمة قد أصدرت، يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، الأحكام التالية: السجن 60 شهرًا على نور واكد، 58 شهرًا على آدم عمر، و56 شهرًا على كل من راني طريف وشادي محمود، و50 شهرًا على جوان زبيدات. كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 40 ألف شيكل على كل واحد من الشبان، وهم جميعًا من حيفا، باستثناء راني طريف من قرية يركا في منطقة الجليل.

يُذكر أن الشبان قضوا فترات متفاوتة في الحبس المنزلي، باستثناء آدم عمر وراني طريف، اللذين بقيا رهن الاعتقال حتى صدور قرار المحكمة.