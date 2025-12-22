إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين شمال شرق القدس

إصابة فلسطينيين برصاص مستوطنين خلال هجوم على تجمع عرب نخيلة الكعابنة شرق بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة. الاعتداء وقع أثناء اقتحام أراضي التجمع، وسط ادعاءات إسرائيلية بأن إطلاق النار جاء “ردًا على رشق بالحجارة”.

أُصيب 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين، مساء اليوم، الإثنين، خلال هجوم نفّذه رعاة ماشية إسرائيليون على تجمع فلسطيني شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة 3 فلسطينيين برصاص المستوطنين خلال اقتحام تجمع عرب نخيلة الكعابنة، الواقع شرق بلدة عناتا.

وأضافت المصادر أن الاعتداء وقع أثناء هجوم نفّذه مستوطنون على أراضي التجمع، ما أسفر عن إطلاق نار باتجاه الفلسطينيين وإصابتهم.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن الاعتداء وقع بين مستوطنتي "عناتوت" و"ميشور أدوميم"، في محيط يخضع لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.

قرب موقع إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين خلال اقتحام تجمّع عرب نخيلة الكعابنة، الواقع شرق بلدة عناتا.



في المقابل، زعمت جهات إسرائيلية أن "راعي ماشية تعرّض للرشق بالحجارة وفتح النار ردًا على ذلك"، مدّعية وقوع "عدد من المصابين".

وفي تطور ميداني آخر، اندلعت مواجهات بين شبّان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم، تخللتها اقتحامات واعتداءات.

وقالت طواقم الإسعاق الإسرائيلية إنها تعاملت، مع "عدد من المصابين في حادث إطلاق نار وقع على الطريق 437، قرب مستوطنة ألمون (عناتوت)".

وأفادت بأن مسعفيها قاموا بإخلاء إلى مستشفيي شعاري تسيدك وهداسا "3 فلسطينيين، بينهم رجل في الثلاثين من عمره ورجل يبلغ 62 عامًا في حالة خطيرة، إضافة إلى 3 إسرائيليين في حالة طفيفة".

وأشار البيان إلى أن "مصابًا إضافيًا، رجل يبلغ 33 عامًا في حالة طفيفة، جرى إخلاؤه بواسطة طواقم الهلال الأحمر".

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب يبلغ 33 عامًا برصاص حي في الساق، قرب بلدة عناتا شمال شرق القدس، إثر إطلاق نار من قبل مستوطنين، مشيرًا إلى أن المصاب نُقل لتلقي العلاج في المستشفى.

من جهتها، قالت شرطة الاحتلال في بيان صادر عنها، إن "التحقيق الأولي في الحدث الذي وقع قرب محور 437 أظهر أنه جرى رشق حجارة باتجاه مستوطنين".

وأضافت الشرطة: "ردًا على رشق الحجارة، تم تنفيذ إطلاق نار من سلاح عسكري".

وبحسب بيان الشرطة، "أسفر إطلاق النار عن إصابة ثلاثة أشخاص، في حين أُصيب ثلاثة مستوطنين جراء رشق الحجارة".

وأشارت الشرطة إلى أن "قوات من لواء الضفة الغربية، بإشراف قائد محطة معاليه أدوميم، تعمل في المكان، وقد فُتح تحقيق لبحث ملابسات الحادث".