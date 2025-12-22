الاحتلال يهدم عمارة سكنية في سلوان ويشرد 13 عائلة تضم نحو 100 فرد

أشار السكان إلى أن العمارة قائمة منذ عام 2011، وأنهم حاولوا لسنوات الحصول على تراخيص، إلا أن بلدية الاحتلال رفضت ذلك، ما أدى إلى فشل كل محاولاتهم في الحفاظ على منازلهم. وأكد أحد السكان أن العائلات أصبحت بلا مأوى.

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق تضم 13 شقة في حي وادي قدوم ببلدة سلوان في القدس المحتلة، ما أدى إلى تشريد 13 عائلة تضم نحو 100 فرد.

وقال مركز معلومات وادي حلوة إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ترافقها 3 جرافات اقتحمت الحي لتنفيذ عملية الهدم، وأغلقت الطرقات والشوارع المحيطة، مع إطلاق القنابل الصوتية واعتداء عمال بلدية الاحتلال على سكان المبنى أثناء تنفيذ الهدم.

وأوضح المركز أن سكان البناية كانوا من المفترض أن يحضروا جلسة محاكمة حول الهدم اليوم عند الساعة 12 ظهرا، إلا أن الجرافات والقوات الإسرائيلية باغتهم فجرًا، ولم يتمكنوا حتى من إخراج أثاثهم قبل بدء عملية الهدم.

وأشار السكان إلى أن العمارة قائمة منذ عام 2011، وأنهم حاولوا لسنوات الحصول على تراخيص، إلا أن بلدية الاحتلال رفضت ذلك، ما أدى إلى فشل كل محاولاتهم في الحفاظ على منازلهم. وأكد أحد السكان أن العائلات أصبحت بلا مأوى بعد أن فقدت كل ما تملكه.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ياسر أبو سنينة والفتى عمرو أبو حطب من محيط العمارة السكنية المهدومة، في إطار استمرار الاقتحامات والاعتقالات بالحي.

وجاء هدم العمارة في ظل استنفار أمني كبير شمل مئات من أفراد حرس الحدود والشرطة، تزامنا مع استمرار الاحتلال في اقتحامات حي وادي قدوم وإغلاقه، وسط احتجاجات واعتصامات مفتوحة نظمها أهالي الحي رفضا لهدم المنازل.

محافظة القدس: هدم الاحتلال لعمارة في سلوان جريمة حرب وتهجير قسري

أصدرت محافظة القدس بيانا أكدت فيه أن هدم الاحتلال الإسرائيلي لعمارة سكنية في حي وادي قدوم براس العامود يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، ويأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا وتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين.

وأوضحت المحافظة أن الاحتلال يستخدم ذرائع واهية ومتكررة، أبرزها عدم الترخيص، رغم فرضه قيودًا تعجيزية ومقصودة على منح رخص البناء للفلسطينيين.

وأكد البيان أن أي عملية هدم تؤدي إلى طرد السكان من منازلهم تشكل مخططا واضحا لإحلال المستوطنين مكان أصحاب الأرض، وحملت المحافظة حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.

وسجل الاحتلال خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تنفيذ 27 عملية هدم وتجريف للمنشآت الفلسطينية في القدس، منها 21 عملية نفذتها آليات بلدية الاحتلال، و5 عمليات هدم ذاتي، إلى جانب عملية تجريف أرض مقدسية واحدة.