456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى الإثنين تحت حماية قوات الاحتلال

اقتحم 456 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال؛ بحسب ما أفادت محافظة القدس اليوم الإثنين.

وقالت محافظة القدس، إن "456 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية والمسائية، فيما بلغ عدد السياح الذين دخلوا إلى المسجد عبر بوابة السياحة التابعة لسلطات الاحتلال 470 سائحا".

وقال مسؤول بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في وقت سابق الإثنين، إن 444 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بالفترتين الصباحية وبعد صلاة الظهر وسط حراسة من الشرطة الإسرائيلية.

وجرت الاقتحامات من خلال "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد، على شكل مجموعات ووسط حراسة ومرافقة من الشرطة.

ورافق الاقتحامات "انتهاكات للمسجد بما فيها أداء الصلوات والطقوس التلمودية"، وفق المصدر ذاته.

وبدأ عيد "الحانوكا" الأسبوع الماضي وتكثفت خلاله اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى.

وفي وقت سابق الأحد، قالت وكالة "وفا"، إن "عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية".

وأضافت أن الاقتحام جرى "بحماية من قوات الاحتلال (الإسرائيلي)"، مشيرة إلى أن المستوطنين "أدوا ما يُعرف بالسجود الملحمي (الانبطاح التلمودي الكامل) في باحاته، في اليوم الثامن والأخير مما يعرف بعيد الأنوار اليهودي".

واقتحم 917 مستوطنا المسجد الأقصى الأحد خلال فترات الصباح والمساء، بينما أبعدت تل أبيب حارسه وهبي مكية لمدة 6 أشهر، وفق بيان محافظة القدس.

ووفق معطيات المحافظة لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اقتحم المسجد 4266 مستوطنا، إضافة إلى 15 ألفا و220 سائحا أجنبيا.

وتتكثف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية.

ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف انتهاكاتها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد سمحت أحاديا، في العام 2003، للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى ومنذ ذلك الحين ارتفعت أعدادهم سنويا.