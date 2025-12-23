قوات الاحتلال تقتحم كفر عقب ومخيم قلنديا: 24 مصابا بينهم فتى ومعتقلون واستهداف صحافيين

اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وأطلقت النار وقنابل الغاز السام المسيل نحو المواطنين والصحافيين، ما أسفر عن وقوع 3 إصابات بينها اثنتان بالرصاص بالإضافة إلى تنفيذ اعتقالات.

أصيب 24 شخصا، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيليّ ببلدة كفر عقب ومخيّم قلنديا، شمال القدس، بينهم 3 أشخاص أُصيبوا بالرصاص الحيّ، أحدهم فتى، بالإضافة إلى اعتقال والتنكيل بأهال، واستهداف صحافيين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، "بإصابة 24 شخصا، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة كفر عقب وقلنديا"، مشيرة في بيان صدر عنها مساء اليوم، إلى تسجيل "3 إصابات بالرصاص الحي، و3 إصابات بالرصاص المطاطيّ، وإصابة اعتداء بالضرب، و17 إصابة بالاختناق".

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن طواقمها "تعاملت مع إصابة فتى (15 عاما) من مخيم قلنديا، بالرصاص الحيّ في الفخد، ونُقل إلى المستشفى".

من اقتحام قوات الاحتلال لكفر عقب ومخيم قلنديا: 3 إصابات واستهداف صحافيين بقنابل الغاز المسيل للدموع

وأفادت مصادر صحافية، بأن طلاب المدارس في منطقة كفر عقب، كانوا محاصرين بمدارسهم، خلال اقتحام قوات الاحتلال.

واستهدفت قوات الاحتلال الصحافيين في المنطقة، بواسطة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم بينما كانوا يوثقون الاقتحام والاعتداءات على المواطنين.

وأجبرت قوات الاحتلال 3 عائلات فلسطينية في مخيم قلنديا، على إخلاء منازلها وحولتها أحدها إلى ثكنة عسكرية.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا العسكري، وداهمت عددا من المحال التجارية في بلدة كفر عقب، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين.

واعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل خلال اقتحام مخيم قلنديا، فيما انتشرت قوات الاحتلال بكثافة في شوارع المخيم، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي، بالإضافة لإصابة آخرين بحالات اختناق.

ورصد مواطنون تجمع آليات تابعة لقوات الاحتلال برفقة جرافات في شارع المطار بمحاذاة الجدار الفاصل في محيط مخيم قلنديا.

من جانبها، حذرت محافظة القدس من خطورة استمرار اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة كفر عقب ومخيم قلنديا والشارع الرئيسي وتداعياته على حياة المواطنين وسلامتهم.

وحمّلت المحافظة، في بيان لها، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد ميداني قد ينجم عنه، في ظل الأجواء المشحونة والتوتر المتصاعد في المنطقة.

وأشارت إلى أن هذا الاعتداء يأتي بعد منشورات وزّعها جيش الاحتلال أعلن فيها عزمه اقتحام المنطقة بذريعة "إزالة تعديات"، في حين أنه بدأ عمليًا أعماله بالاعتداء على المواطنين واستخدام القوة المفرطة داخل الأحياء السكنية المكتظة.