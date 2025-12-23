اعتقال العشرات بالضفة و3 إصابات برصاص الاحتلال قرب نابلس

أصيب ثلاثة فلسطينيين، فجر الثلاثاء، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على مركبة مدنية قرب حاجز عورتا شرقي نابلس.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عشرات الفلسطينيين، عقب اقتحام منازل الفلسطينيين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 21 فلسطينيا من مدينة دورا، جنوبي غرب محافظة الخليل، بعد اقتحامات واسعة لمنازل الفلسطينيين.

ومن بين المعتقلين: مازن ماهر أبو عطوان، محمد كامل الأطرش، إسلام شنان، إسماعيل أبو كته، ليث أبو كته، يزن جمال الأطرش، أيوب العواودة، وسامي امطير، إضافة إلى زياد أبو هواش، فلاديمير أبو هواش، علاء صابر أبو عطوان، محسن المسالمة، أنس العواودة، محمد قزاز، معاذ أولاد محمد، حكيم أبو هواش، حسن محمد أبو هواش ونجله محمد، شادي أبو هواش، سالم أبو هواش، وإبراهيم أبو هواش.

اعتقالات واقتحامات تطال الخليل ونابلس وطولكرم

كما طالت الاعتقالات خمسة فلسطينيين من بلدة دير الغصون شمالي طولكرم، وهم: جمال محمد بديع، الشيخ عايد جمعة، يوسف حاتم القب، أيهم عماد قطو، وعبد الغني خضر.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت بلدة باقة الشرقية واعتقلت الشاب وحيد محمد خلف، إضافة إلى اعتقال الشاب رائد هرشة من بلدة قفين شمالي طولكرم.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي أبو خديجة أثناء مروره عبر حاجز عسكري مفاجئ قرب المدينة. كما داهمت آليات الاحتلال مدينة نابلس عبر حاجز عورتا شرقي المدينة، واقتحمت بلدة بيتا جنوبها، وفتشت منازل المواطنين.

وامتدت الاقتحامات إلى بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وبلدات جيوس شمال قلقيلية، وعزون شرقها، وسنيريا جنوبًا، إضافة إلى تفتيش واسع لمنازل المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واقتحام بلدة قباطية جنوب جنين.

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب حاجز عورتا

وفي سياق متصل، أصيب ثلاثة فلسطينيين، فجر الثلاثاء، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على مركبة مدنية قرب حاجز عورتا شرقي نابلس، ما أدى إلى انقلابها. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات، بينها إصابة بالرصاص في اليد، وإصابتان جراء انقلاب المركبة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفيات نابلس لتلقي العلاج.