هجوم مستوطنين بالسموع ونابلس يسفر عن 3 إصابات وتدمير أراض

أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح متفاوتة، عند منتصف الليل، إثر هجوم عنيف شنه مستوطنون على منزل عائلة محمود الدغامين في منطقة واد اجحيش شرقي بلدة السموع جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وبحسب المعلومات، اقتحم المستوطنون من مستوطنة "سوسيا" المنزل، وحطموا أبوابه ونوافذه، واعتدوا على أفراد العائلة بالحجارة والعصي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم نقلوا للعلاج في مركز طبي قريب.

كما اقتحم المستوطنون حظيرة أغنام وقتلوا عددا من المواشي بالضرب وإطلاق النار، وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها المنزل لمثل هذا الهجوم.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون، صباح الثلاثاء، أراض فلسطينية في بلدتي بيت دجن وبيت فوريك شرقي نابلس، مستخدمين جرارات زراعية لحراثة مساحات واسعة، في خطوة تهدف، وفق المصادر المحلية، إلى الاستيلاء على الأراضي وفرض وقائع جديدة لصالح الاستيطان الإسرائيلي.

وسجلت أمس الاثنين، اعتداءات مماثلة في بلدتي عقربا وخربة يانون جنوب نابلس، حيث حرث المستوطنون الأراضي بحماية قوات الاحتلال، في محاولة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وتتعرض البلدات والقرى المحاذية للمستوطنات في الضفة الغربية لاعتداءات متصاعدة، تستهدف المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ارتكبت قوات الاحتلال والمستوطنون 2144 اعتداء خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، منها 1523 اعتداء من جيش الاحتلال و621 من المستوطنين.