الاحتلال يهدم منزلين بالقدس ومستوطنون يحرقون منزلا قرب رام الله

أظهرت إحصائيات محافظة القدس أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني شهد 27 عملية هدم وتجريف، منها 5 عمليات هدم ذاتي و21 عملية نفذتها آليات الاحتلال، بالإضافة إلى عملية تجريف أرضية.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين في حي الصلعة في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بالقرب من حاجز الشيخ سعد، بحجة عدم الترخيص.

وأفادت محافظة القدس بأن المنزل الأول يعود للمواطن محمود تركي حسين ويبلغ مساحته 45 مترا مربعا ويأوي أربعة أفراد، بينما المنزل الثاني يعود لشقيقه وسيم ويأوي خمسة أفراد، بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأظهرت مقاطع فيديو جانب من عملية الهدم، أحدهما قيد الإنشاء والآخر مسكن لعائلة المشاهرة.

وفي إطار انتهاكات الاحتلال، اقتحمت قواته وبلديتها اليوم حي عويس في سلوان جنوب المسجد الأقصى، حيث وثقت الأبنية والمنازل ومسجد الحي وعلقت أمر مراجعة للبلدية على باب المسجد.

فيديو يُظهر منزلا أضرم المستوطنون النار فيه بهجوم في بلدة المزرعة الشرقية، قرب رام الله. pic.twitter.com/QiU9TT07xJ — موقع عرب 48 (@arab48website) December 24, 2025

وفي رام الله، أقدم مستوطنون على إحراق منزل يعود للمواطن جدال قدور في بلدة المزرعة الشرقية، وفق منظمة البيدر الحقوقية، ضمن سلسلة اعتداءات تهدد أمن واستقرار السكان الفلسطينيين.

كما اقتحم مستوطنون تجمع شلال العوجا البدوي شمال أريحا صباح اليوم، وأطلقوا مواشيهم أمام بيوت الفلسطينيين بشكل متعمد، في محاولة لإثارة الصدام، ضمن سياسات التهجير الاستيطاني الرعوي المدعومة من حكومة الاحتلال.