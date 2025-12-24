بيان مشترك لـ14 دولة يدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الضفة الغربية

تحذير دولي جماعي صدر في بيان مشترك لـ14 دولة، من تداعيات الاستيطان على الاستقرار وفرص التسوية السياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دعت 14 دولة، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى وقف التوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، محذّرة من أن مواصلة البناء الاستيطاني تقوّض فرص التوصل إلى تسوية سياسية وتنتهك القانون الدولي.

وأدانت الدول الموقّعة على البيان، ومن بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكندا، قرار الكابينيت الإسرائيلي المصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً الخطوة تصعيدًا خطيرًا.

وجاء في البيان المشترك، الذي نشرته وزارة الخارجية الفرنسية: "نحن، ممثلي ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا وآيسلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وبريطانيا، نندد بإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف البيان: "نؤكد مجددًا معارضتنا لأي شكل من أشكال الضم، وأي توسيع لسياسة الاستيطان".

ويأتي ذلك بعدما صادق الكابينيت الإسرائيلي، الأحد الماضي، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، إنها تهدف إلى "منع إقامة دولة فلسطينية".

وذكّرت الدول المشاركة في البيان بأن هذا الإجراء يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي، و"يعرّض تنفيذ خطة السلام في غزة للخطر، في وقت تُبذل فيه الجهود للانتقال إلى المرحلة الثانية منها، ويضرّ بآفاق السلام والأمن القابلين للحياة في عموم المنطقة".

وأضاف البيان: "نطالب إسرائيل بالتراجع عن هذا القرار، والكف عن توسيع الاستيطان، بما يتوافق مع القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي".

وأكد البيان أن الدول المشاركة فيه "مصمّمة على دعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير"، وعلى "سلام عادل وشامل وقابل للحياة يستند إلى حل الدولتين".

وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا في هجمات المستوطنين الإسرائيليين، ولا سيما من البؤر الاستيطانية، استهدفت فلسطينيين وناشطين مناهضين للاستيطان، وذلك في ظل تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية، بالتوازي مع الحرب على قطاع غزة.