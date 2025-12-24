"عدالة" عن الهدم في نور شمس: تهجير قسري لعائلات مدنية دون مبرر عسكري

مرافعة "عدالة" أمام العليا الإسرائيلية تبيّن إقرارًا إسرائيليًا بأن أوامر الهدم تطال بيوتًا مدنية في مخيم نور شمس ما يؤدي إلى خلق واقع من "التهجير القسري المحظور" وفقًا للمعايير الدولية، وسط تحذيرات حقوقية من تداعيات إنسانية جسيمة.

نظرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، في التماس عاجل ضد قرار عسكري يقضي بهدم عشرات المباني السكنية في مخيم نور شمس للاجئين شرقي طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط تحذيرات حقوقية من تداعيات إنسانية جسيمة وخلق واقع دائم من التهجير القسري.

وجاء ذلك في بيان صادر عن مركز "عدالة" الحقوقي، أفاد بأن المحكمة العليا في القدس عقدت جلسة للنظر في الالتماس الذي قدّمه المركز ضد قرار الجيش الإسرائيلي هدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس، فيما تواصل قوات الاحتلال سياساتها التدميرية في مخيمات اللاجئين شمالي الضفة الغربية.

وأوضح البيان أن النيابة العامة أقرت خلال الجلسة بأن أوامر الهدم لا تستهدف مواقع تُستخدم لأغراض عسكرية، وإنما بيوتًا سكنية مدنية تعود لعائلات "لا علاقة لها بأي نشاط عسكري"، ما يعني أن مئات الأشخاص مهددون بفقدان منازلهم.

ورغم هذا الإقرار، تمسّكت النيابة بموقفها، مبررة الهدم بادعاء أن المخطط "قد يُسهّل مستقبلًا تحركات عسكرية إسرائيلية"، وليس استنادًا إلى "ضرورة عسكرية قائمة أو ملحّة".

وبيّن مركز "عدالة" في مرافعته أن القرار لا يمكن اعتباره إجراءً مؤقتًا، بل يؤدي عمليًا إلى خلق واقع من "التهجير القسري المحظور" وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا أن جميع السكان يُصنّفون كمدنيين محميين، وأن ممتلكاتهم مشمولة بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن القرار يُتخذ في ظل "غياب أي إمكانية فعلية لإعادة البناء"، ما يفاقم الضرر الواقع على السكان ويحوّل الهدم إلى إجراء دائم.

وضمن مرافعتها، أكدت المحامية د. سهاد بشارة أن تبريرات الجيش الإسرائيلي "لا تتوافق مع إطار القانون الدولي الإنساني"، مشددة على أن الجيش "لا يعتزم السماح بإعادة البناء في المناطق التي ستُهدم"، الأمر الذي يفرض واقعًا يمنع السكان من العودة إلى أراضيهم، دون أي اعتبار لحقوقهم الأساسية المعترف بها دوليًا.

وأفاد البيان بأن الجيش الإسرائيلي أقرّ أمام طاقم الدفاع والمحكمة بأن المباني المشمولة بأوامر الهدم تُستخدم للسكن المدني، ما دفع القضاة إلى طرح تساؤلات جوهرية حول مصير السكان، وإمكانيات التعويض، وإعادة البناء، وسبل تقليص الضرر اللاحق بهم.

وبيّن طاقم الدفاع أن تنفيذ أوامر الهدم، إلى جانب ما هُدم سابقًا في المخيم، سيؤدي إلى تدمير أو إلحاق الضرر بنحو 50% من المباني، في منطقة "خالية من أي نشاط عسكري منذ أكثر من عام"، الأمر الذي يخلق واقعًا يمنع العودة أو إعادة البناء ويفرغ المخيم من عدد كبير من سكانه.

وأشار مركز "عدالة" كذلك إلى أن الجيش لم يُتح للعائلات "أي فرصة حقيقية لإخراج مقتنياتها أو ترتيب أوضاعها"، ما يعني تنفيذ هدم فوري يترك السكان دون مأوى، ودون بدائل، وبدرجات عالية من الإضرار بهم.

وذكّر البيان بأن "عدالة" كان قد قدّم، يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2025، التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا ضد قرار الجيش الإسرائيلي هدم عشرات المباني السكنية في مخيم نور شمس قرب طولكرم، بذريعة "ضرورات عسكرية"، رغم أن المخيم خالٍ من السكان منذ أشهر ولا تشهد المنطقة أي أعمال قتالية.

وطالب الالتماس بإصدار أمر احترازي وفوري لتجميد تنفيذ أوامر الهدم التي كان مقررًا أن تبدأ صباح 18 كانون الأول/ ديسمبر، مؤكدًا أن القرار يشكل "انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني"، بما في ذلك حظر تدمير المنشآت المدنية والتهجير القسري.

وأصدرت المحكمة العليا، في أعقاب تقديم الالتماس، قرارًا بتجميد تنفيذ أوامر الهدم إلى حين استكمال الفحص القضائي، ولا تزال الأوامر مجمدة مؤقتًا بانتظار قرار نهائي، في وقت يحذّر فيه مركز "عدالة" من أن تنفيذ الهدم سيترك مئات العائلات دون بيوت ودون أي إمكانية للعودة إلى أماكن سكنها.