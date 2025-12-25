إسرائيل تقتلع في أسبوع 8 آلاف شجرة في الضفة الغربية وخسائر بـ7 ملايين دولار

ر، تركزت الاعتداءات الإسرائيلية في شمالي ووسط الضفة، حيث اقتلع الجيش 5 آلاف شجرة زيتون في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، و3 آلاف شجرة أخرى في ترمسعيا شرق رام الله.

اقتلع وجرف جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه، أكثر من 8 آلاف شجرة معظمها من الزيتون، خلال أسبوع واحد في الضفة الغربية، ضمن الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، بحسب ما أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية أنها وثّقت، الخميس.، مقدّرة الخسائر المادية بنحو 7 ملايين دولار.

وقالت الوزارة إن الأراضي الفلسطينية شهدت تصعيدا "خطيرا ومتسارعا" في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، استهدف بشكل مباشر القطاع الزراعي ومصادر الأمن الغذائي.

وذكرت أن هذه الهجمات التي وقعت في الأسبوع الثالث من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تأتي ضمن سياسة ممنهجة "تستهدف السيطرة على الأرض وتفريغها من سكانها الأصليين".

وبحسب التقرير، تركزت الاعتداءات الإسرائيلية في شمالي ووسط الضفة، حيث اقتلع الجيش 5 آلاف شجرة زيتون في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، و3 آلاف شجرة أخرى في ترمسعيا شرق رام الله.

كما رصدت الوزارة عمليات تجريف متفرقة، شملت: 156 شجرة زيتون في "مخماس" شرق القدس، و100 شجرة تين في بلدتي رامين والنزلة الشرقية بطولكرم.

أهال قرب أشجار اقتلعها الجيش الإسرائيلي بمنطقة المغير قرب رام الله (Getty Images)

كما شملت 13 شجرة زيتون في قرية الفندق شرق قلقيلية، إلى جانب 19 شجرة زيتون، بينها 10 معمرة، في دير استيا بسلفيت، والمنيا ببيت لحم.

تدمير البنية التحتية الزراعية

وإلى جانب الأشجار، وثق التقرير تدمير البنية التحتية الزراعية، وشمل ذلك: هدم 13 بئر مياه وغرفة زراعية، وتخريب شبكات ري وسرقة مضخات، بالإضافة إلى تدمير 82 خلية نحل وتسميم رؤوس أغنام في مناطق متفرقة.

وتشهد الضفة الغربية اعتداءات متصاعدة من جانب الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، تتزامن غالبا مع مواسم الحصاد والزراعة، بهدف التضييق على المزارعين الفلسطينيين، ودفعهم لترك أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فقد نفّذ المستوطنون 621 اعتداء بالضفة، استهدفت الأهالي وممتلكاتهم.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية والقدس، أكثر من 1103 أشخاص، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألفًا.