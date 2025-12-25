اعتداءات المستوطنين تتواصل بالضفة: إصابة طفلة وتجريف أراض وحرق ممتلكات

تأتي هذه الاعتداءات ضمن موجة متصاعدة وثقتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حيث سجلت خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2025، 46 عملية هدم شملت 76 منشأة، بالإضافة إلى 51 إخطار هدم جديد.

أقدمت مليشيات المستوطنين فجر الخميس على إحراق "باجر" في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، واعتدت على منزل عائلة في بلدة سعير شمال شرق الخليل، ما أسفر عن إصابة طفلة رضيعة (8 أشهر) تدعى ميار الشلالدة بجروح متوسطة في الوجه والرأس، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار الأهالي إلى أن مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة "أصفر" والبؤرة الاستيطانية الجديدة في منطقة "جورة الخيل" هاجمت منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في منطقة الربيعة ببلدة سعير بالحجارة، مما ألحق أضراراً كبيرة بالممتلكات.

وفي سياق متصل، منعت قوات الاحتلال المزارعين من حراثة أراضيهم في منطقة "وادي اجحيش" بمسافر يطا جنوب الخليل، كما هدمت صباح الخميس بركسا في قرية المغير شرق رام الله، كان يضم أدوات كهربائية للمواطن مراد عبد الحفيظ أبو عليا، ضمن سلسلة اقتحامات الاحتلال في المنطقة الشرقية للقرية عند "ظهر القبة".

كما اقتلعت قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون المعمرة في المنطقة الشمالية الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت، ضمن أعمال تجريف لحقت بأراضي فلسطينية تعود ملكيتها لعدة أشخاص، فيما كان الاحتلال قد جرفت الأربعاء أراضي وأشجار زيتون في مناطق ديراستيا وكفل حارس شمال سلفيت بهدف التوسع الاستعماري.

فيما سجل مركز معلومات "معطى" 7066 انتهاكا في الضفة والقدس، أسفرت عن استشهاد 25 فلسطينيا وإصابة 309 آخرين، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين وممتلكاتهم.