اعتقالات واقتحامات بالضفة والقدس واعتداءات للمستوطنين قرب الخليل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال نحو 30 فلسطينيا، فيما خضع العشرات لتحقيقات ميدانية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال 21 فلسطينيا من قرية سالم شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة، قبل إخضاعهم لتحقيق ميداني والإفراج عنهم لاحقاً، بينهم أسرى محررون.

كما اعتقلت الكاتب والباحث السياسي ساري عرابي بعد اقتحام منزله في قرية رافات شمال غربي القدس المحتلة، وهو أسير محرر أمضى عدة سنوات في السجون الإسرائيلية.

وفي شمال رام الله، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر تيسير خصيب عقب مداهمة منزله في قرية عارورة، كما اعتقلت من القرية ذاتها ناصر مفرج ونجله عمرو بعد اقتحام منزلهما وتفتيشه.

واعتقل الشاب محمد البرغوثي خلال اقتحام قرية قراوة بني زيد شمال غربي رام الله.

وشملت الاعتقالات إبراهيم الحوراني أثناء اقتحام مدينة قلقيلية، إضافة إلى شاب آخر من بلدة بيت وزن غربي نابلس.

ونفذت قوات الاحتلال اقتحامات واسعة في مدن وبلدات الضفة والقدس، رافقها تفتيش منازل والعبث بمحتوياتها واحتجاز مواطنين لساعات بعد إخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

وأفاد سكان محليون بأن الاقتحامات طالت بلدة كفر عقب شمال القدس، ومدينة قلقيلية، وحي القرعان فيها، إضافة إلى مدينة نابلس وحي الجبل الشمالي عبر حاجزي حوارة ودير شرف، وقرية اللبن الشرقية جنوبي المدينة.

كما شملت بلدة بلعا شرقي طولكرم، ومخيم الجلزون شمال رام الله، ووسط مدينة رام الله، ومدينة البيرة حيث أُطلقت قنابل الغاز والصوت.

وامتدت الاقتحامات إلى قرية دار الزير جنوب بيت لحم، وبلدة طمون جنوبي طوباس، وبلدة حوسان غربي بيت لحم، ومدينة أريحا.

وفي سياق متصل، أصيبت طفلة فلسطينية بجراح متوسطة جراء اعتداء نفذته عصابات المستوطنين في بلدة سعير شمال شرقي الخليل.

وهاجم المستوطنون منطقة الربيعة بعد منتصف الليل، واعتدوا على منازل وممتلكات الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة طفلة من عائلة شلالدة، نُقلت إلى مستشفيات الخليل للعلاج.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين أحرقوا عددا من المركبات الفلسطينية وحطموا نوافذ منازل، بحماية من قوات الاحتلال التي أمنت انسحابهم، فيما منعت طواقم الإسعاف في البداية من الوصول إلى موقع الاعتداء.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، حيث وثّق مركز معلومات فلسطين "معطى" خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 7066 انتهاكا، أسفرت عن استشهاد 25 فلسطينيا وإصابة 309 آخرين.